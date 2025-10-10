Policía de Paraguay anuncia 63 cambios un día después de posesión de nuevo subcomandante

2 minutos

Asunción, 10 oct (EFE).- La Policía de Paraguay anunció este viernes un total de 63 cambios en las direcciones generales nacionales, regionales y en las unidades especiales de la institución, un día después de la posesión del nuevo subcomandante, el comisario César Silguero.

La institución difundió ocho resoluciones con los cambios firmados por el Comandante de la Policía Nacional, el comisario general Carlos Benítez.

En nueve cargos asumen los comisarios Brígido Ojeda, al frente de la dirección general del Instituto Superior de Educación Policial; Ángel Franco, en el despacho de Inteligencia Policial; Pablo Ortiz, en Justicia Policial; Luis Bazán, en Asuntos Internos; Feliciano Martínez, en Prevención y Seguridad; Ignacio Muñoz, en Talento Humano y Marcelino Espinoza, a la cabeza de Investigación Criminal.

Además, fueron designados los comisarios principales José Vera, en la dirección de Administración y Finanzas y Mariano Torales, en Sanidad Policial.

El comandante también firmó la designación de dieciséis nuevos cargos en los departamentos del país como directores de Policía de Prevención y Seguridad, e hizo otros trece nombramientos en direcciones específicas.

También aprobó los nombres de dieciocho nuevos jefes en Seguridad Ciudadana en todos los departamentos del país y en la capital, en Asunción.

Además, fueron nombradas tres jefaturas en las agrupaciones de Protección Ecológica y Rural; en la unidad Especializada y en la de Seguridad; y dos comisarios para dirigir las instituciones académicas Academia Nacional de Policía y el Colegio de Policía.

Asimismo, se designó a un nuevo jefe en el Departamento de Asuntos Internacionales y Agregadurías Policiales y a otro para Bosques y Asuntos Ambientales, según las resoluciones. EFE

