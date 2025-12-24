Policía de Perú detiene a pareja extranjera por extorsión a empresas de transporte en Lima

Lima, 24 dic (EFE).- La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este miércoles a una pareja de extranjeros por ser presuntos integrantes de la banda Los Nuevos Sanguinarios, brazo armado de otra organización criminal que se disputa el control en la zona norte de Lima con la banda trasnacional Tren de Aragua, denunciados por delitos de extorsión contra empresas de transporte público y otros comercios.

El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, informó sobre la captura de un hombre y una mujer extranjeros como presuntos integrantes de la banda criminal Los Nuevos Sanguinarios, identificada como el brazo armado de la organización criminal D. E. S. A. (Delincuentes, Sicarios, Extorsionadores, Antitren).

La banda estaría dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y diversos negocios en la zona norte de Lima, informó la Policía Nacional en su cuenta de la red social X.

En la intervención, ejecutada por la División de Investigación de Extorsiones en el distrito de San Martín de Porres, se incautó un revólver, municiones, teléfonos celulares, memorias de celulares y dos motos.

Según la prensa local, los D.E.S.A se disputan el control territorial del cono norte de Lima, una de las zonas más pobladas de la capital peruana, con las bandas vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal procedente de Venezuela que se ha extendido a gran parte del continente.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Víctor Revoredo, declaró a la emisora RPP que los detenidos estarían vinculados a amenazas contra empresas de transporte público, como las compañías San Germán y La Estrellita, así como de bodegueros.

«En estos momentos, estamos sacando de circulación a estos irrecuperables en estas fiestas (de fin de año), porque estas personas quieren, ilícitamente, violentamente, pasar una buena fiesta, poniendo en grave riesgo a nuestros hermanos trabajadores, a nuestros hermanos transportistas, nuestros hermanos que se dedican al rubro de la bodega y otros rubros», declaró Revoredo.

El jefe policial destacó que el 95 % de los detenidos en los operativos realizados en el marco del estado de emergencia declarado en Lima y la vecina provincia del Callao están en prisión preventiva, tras un trabajo de coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial.

El gobierno del presidente interino, José Jerí, declaró la emergencia en Lima y Callao, en octubre pasado, para que la Policía Nacional tenga el apoyo de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y específicamente contra las bandas de extorsión y sicariato que han fijado sus ataques en las empresas de transporte, construcción y comerciantes.EFE

