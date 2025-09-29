The Swiss voice in the world since 1935
Policía reporta 8 heridos y 31 detenidos tras protesta convocada por jóvenes en Paraguay

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 29 sep (EFE).- Al menos ocho policías heridos y otras 31 personas detenidas dejó el domingo una manifestación en las calles de Asunción, la capital de Paraguay, convocada por jóvenes a través de las redes sociales en contra del Gobierno del presidente Santiago Peña, para rechazar la corrupción y exigir mejoras en los servicios y la salud pública.

Así lo informó en un comunicado la Policía Nacional de Paraguay, que confirmó el despliegue de 3.000 efectivos para custodiar la movilización que recorrió el centro capitalino y se concentró en las afueras del Congreso y del cuartel general de esa institución.

Según la Policía, en la protesta, convocada por la autodenominada ‘Generación Z’, «sí hubo jóvenes presentes», pero advirtió que «la mayoría» de los que se sumaron fueron «activistas políticos conocidos», que no identificó.

En total, indicó, fueron detenidos 29 hombres y dos mujeres.

«Los organizadores anunciaban que convocarían entre 5.000 y 10.000 personas, pero la realidad fue muy diferente: apenas unas 350 en total», detalló la nota, según la cual varias de las personas detenidas presuntamente tenían en su poder «cuchillos y otros objetos contundentes que -añadió- ponían en riesgo la integridad de los presentes».

La Policía detalló que ocho agentes (siete mujeres y un hombre) resultaron heridos durante la jornada y recibieron «la asistencia médica correspondiente».

Manifestantes de todas las edades acudieron este domingo hasta el denominado microcentro de la capital paraguaya en respuesta a una convocatoria difundida en redes sociales por la ‘Generación Z’, que llamó a congregarse a las afueras del Congreso Nacional y a recorrer las calles aledañas.

La protesta tuvo como lema ‘Somos el 99,9 %. No queremos corrupción’, y reclamaba, entre otras, «transparencia y rendición de cuentas» y una «investigación exhaustiva, independiente y expedita de todas las acusaciones de corrupción en todos los poderes del Estado», según los mensajes difundidos en las redes sociales. EFE

lb/jrh

