Policías suizos en Macedonia

Policías suiza ayudan a reformar la fuerza policial macedonia. (www.eupol-proxima.org)

Suiza firma un acuerdo con la Unión Europea para participar en la misión internacional de policía ‘Proxima’ en Macedonia.

Tres policías suizos están destacados en territorio macedonio, pero no son los únicos que se encuentran en regiones inestables del planeta.

Suiza y la Unión Europea (UE) firmaron este miércoles en Bruselas el acuerdo sobre la participación helvética en la misión policial en Macedonia.



El documento se suscribió con varios meses de retraso, debido a los problemas de procedimiento administrativos en la UE.



“La operación ‘Proxima’ se lanzó en diciembre del 2003 y en el mes de febrero dos policías suizos se trasladaron a territorio macedonio, a Ohrid”, indica el responsable de la misión helvética.



Un tercer efectivo policial se sumó al equipo en marzo pasado y permanece destacado en el puesto fronterizo entre Macedonia y Serbia.

Razones políticas y diplomáticas

Suiza colabora desde hace diez años en la reconstrucción específica del sector policial en las regiones de crisis, aspecto crucial de la política interior y exterior helvética.



Para el gobierno suizo, que ya ha enviado cuatro policías a Bosnia, el interés de participar en esta misión es “bastante evidente”, según el responsable helvético de la operación. Las razones son múltiples.



Por una parte es importante reforzar la estabilidad en la región balcánica, respaldando las reformas necesarias para la consolidación de un Estado de derecho que se rija por los principios democráticos.



Pero además Suiza se ha comprometido a luchar contra el crimen organizado, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y trata de evitar que las redes criminales operen en territorio helvético.



“En la antigua Yugoslavia dos de nuestros funcionarios trabajan en el ámbito del narcotráfico y del tráfico de seres humanos”, explica Heinrich Schneider, colaborador de la Oficina Federal de Policía (Fedpol).



Mediante esta participación se reconoce la importancia cada vez mayor que tiene la UE como “órgano operativo” de las misiones de paz, función que Bruselas asume desde hace unos años.

Una contribución importante

Aunque es miembro pleno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Suiza figura solamente en calidad de país tercero en la misión internacional ‘Proxima’ de la UE.



“No participamos en las tomas de decisión, pero en lo que se refiere a la participación y a la gestión cotidiana de los expedientes, recibimos el mismo trato que los demás”, precisa el diplomático.



Esta colaboración permite a Suiza consolidar los lazos con la UE.



“Mediante la participación activa en este tipo de misiones podemos hacer valer nuestra política en materia de gestión de las situaciones de crisis. Además, es una forma de convertirse en un socio importante en el seno de la UE y de reforzar así las bases de diálogo”, señala Carine Carey, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.



Una contribución que se valora en cada caso específico. “Nuestra política no es intervenir siempre, en cualquier lugar y a cualquier coste”, agrega el responsable de la misión helvética.

Expertos de paz

Los tres policías destacados en Macedonia forman parte del grupo de expertos para la promoción civil de la paz constituido por el Ministerio de Exteriores.



Suiza quiere manifestar su disponibilidad y reforzar su presencia en el ámbito de la promoción internacional de la paz.



Actualmente son 18 los policías helvéticos desplegados en varias regiones del mundo, entre ellas la antigua Yugoslavia y la República Democrática del Congo.



“Nuestros representantes en el extranjero son bien acogidos. Suiza no tiene un pasado colonialista y no impone su punto de vista en la colaboración con la policía local”, explica Schneider.



El grupo de expertos ofrece a los ciudadanos suizos que disponen del perfil y los requisitos profesionales necesarios la posibilidad de participar, durante un determinado periodo, en una misión internacional de paz.



“Durante la última campaña de inscripción hemos recibido veinte solicitudes, de las cuales dos tercios eran personas bien calificadas”, señala el experto de Fedpol.



La mayor parte de funcionarios participan en estas misiones al margen de su carrera profesional, a menudo disponen de una excelencia no remunerada.

Próxima intervención en Bosnia

El gobierno helvético ya ha anunciado su interés en participar en el relevo de la Fuerza de Estabilización de la OTAN (Sfor) en Bosnia. El traspaso de la Alianza Atlántica a la fuerza de paz de la UE – denominada Eufor – está previsto para fines de este año.



El Ejecutivo propone enviar hasta veinte militares armados que serán responsables de misiones de conexión y de observación.



Datos clave 18 policías suizos están desplegados actualmente en el extranjero.

Las zonas de intervención son: Macedonia, Bosnia, Kosovo, Georgia y Congo.

Dentro de dos meses, dos policías más serán destacados a Congo. Fin del recuadro

