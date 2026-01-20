Debate político en Suiza sobre la posible salida del Gobierno de X

El Partido Socialista quiere que Suiza se retire oficialmente de X. Keystone-SDA

El partido socialista suizo (PS) exige que el Gobierno se retire de la red social X.

La petición se realizó mediante una carta dirigida al presidente suizo, Guy Parmelin, al canciller Viktor Rossi y a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento.

Los socialistas exigen la retirada total y oficial de la plataforma. «Hoy es un nido de extremismo de derecha, de humillación, y también se ha convertido en un lugar donde los delitos sexuales contra menores es completamente normal», afirmó el copresidente del partido, Cédric Wermuth, durante una emisión en la radio pública suiza.

Quienes siguen activos en esa red social, añadió Wermuth, se convierten así en cómplices. «Ya no tiene nada que ver con una red social normal. Se ha vuelto realmente peligrosa para la comunidad». Por ello, según él, el Gobierno suizo y el Parlamento deberían renunciar a la plataforma del multimillonario Elon Musk. También el parlamentario Gerhard Andrey, del Partido Verde, se mostró crítico con el uso de X.

Sin embargo, no todos los partidos políticos comparten esa postura. «Personalmente, creo que no es función de los partidos decirle a la administración federal por qué medios debe comunicarse», señaló Susanne Vincenz-Stauffacher, del Partido Radical-Liberal. Por su parte, Philipp Bregy, presidente del Partido del Centro, considera que retirarse de la comunicación es un error, pues dejaría el campo libre a otros.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

