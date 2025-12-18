Rechazo a los recortes a Swissinfo en una cámara del Parlamento de Suiza

Miembros del Consejo de los Estados poco antes del debate sobre el paquete de austeridad. Keystone / Peter Schneider

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El Gobierno suizo ha propuesto al Parlamento un paquete de 57 medidas de ahorro para mantener el equilibrio presupuestario. Una de ellas consiste en suprimir los fondos destinados a la oferta internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR, de la que forma parte Swissinfo. Este miércoles, el Consejo de los Estados rechazó por un estrecho margen eliminar los recursos asignados a este servicio.

7 minutos

La contribución estatal al mandato internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR asciende a 19 millones de francos suizos al año. Con este dinero se financian las plataformas Swissinfo y tvsvizzera.it, así como partenariados con las emisoras internacionales TV5 MondeEnlace externo y 3satEnlace externo. El principal componente de esta oferta internacional es Swissinfo, el portal en diez idiomas donde usted ahora está leyendo esta noticia.

El miércoles, el Consejo de los Estados fue la primera cámara en pronunciarse sobre este importe. Esto fue necesario porque dicha financiación había sido identificada previamente por una comisión de voces expertas como una de las aproximadamente 60 posibilidades de ahorro de la Confederación.

Si este paquete de propuestasEnlace externo pasara por el Parlamento sin cambios, la Confederación podría ahorrar 2.400 millones de francos suizos al año, y utilizarlos para financiar las pensiones para la jubilación y para cubrir las necesidades cada vez mayores del ejército, entre otros.

Frente cerrado de la Suiza francófona

La comisión preparatoria que analizó este presupuesto recomendó al pleno del Consejo de los Estados que se atuviera a la cancelación de la financiación de Swissinfo. Sin embargo, algunos miembros de esta cámara que representa a los cantones en el Parlamento Federal se opusieron en el debate de ayer.

Al final, los argumentos de las voces opositoras a este recorte se impusieron por un estrecho margen: 22 votos a favor de mantener el presupuesto al mandato internacional contra 19 que respaldaron su cancelación. Este resultado se explica por el apoyo unánime de las y los representantes de la Suiza francófona y del Tesino al mandato internacional.

«Creo que no tengamos suficientes amigos en el mundo como para privarnos de una plataforma que explica nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro federalismo y, sobre todo, nuestra diversidad cultural y lingüística», dijo al respecto la Consejera de Estados Isabelle Chassot (El Centro) en defensa de Swissinfo. En su opinión, un recorte tendría como consecuencia que Swissinfo subsistiera solo en cuatro idiomas en lugar de los diez actuales.

«Hay que reforzar la imagen de Suiza»

Chassot se refirió a los 430 millones de hogares en más de 210 países y regiones a los que llega la oferta de este mandato internacional otorgado a la SSR y recordó al mismo tiempo el objetivo de este mandato establecido por la propia Confederación, que es el de «reforzar las relaciones entre la Quinta Suiza y Suiza y promover la imagen de Suiza en el extranjero.»

El mandato internacional de la SSR ha sido encomendado por el Gobierno a la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR, en sus siglas en francés) para ofrecer un servicio informativo destinado a un público internacional. Actualmente, la Confederación aporta 18,9 millones de francos suizos al año, y la SSR contribuye con una cantidad similar. La oferta comprende las plataformas Swissinfo y tvsizzera.it, así como la colaboración con las cadenas de televisión internacionales TV5MONDE y 3sat.

El mandato internacional se financia a partes iguales con estos fondos federales y con recursos de la SSR, obtenidos mediante el canon obligatorio de radio y televisión que los hogares suizos cubren anualmente.

Poco menos de la mitad de ese monto financiado por el Estado lo destina la SSR a Swissinfo, y también en este caso la SRG aporta la otra mitad. El mandato centrado en Swissinfo incluye dos requisitos: por un lado, la SSR debe producir una oferta mediática para la comunidad suiza residente en el extranjero; por otro, también para un público internacional interesado en Suiza.

El objetivo es apoyar los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos helvéticos en el extranjero y contrarrestar la desinformación fuera del país. Esta tarea la desempeña Swissinfo. De este modo, su cobertura informativa contribuye a corregir malentendidos y noticias falsas sobre Suiza, proporcionando información fundamentada.

El Gobierno de Suiza considera que este mandato puede ser mantenido de modo más reducido por la SSR y sin más respaldo financiero del Estado. De allí su propuesta de eliminar este presupuesto en el marco de su paquete de medidas de ahorro a partir de 2027.

Karin Keller-Sutter, ministra de Finanzas argumentó que actualmente las informaciones sobre Suiza son más accesibles que en el pasado. Keystone / Peter Schneider

Volviendo al debate en el Senado el miércoles 17 de diciembre, varias voces subrayaron la importancia de los canales de televisión TV5 Monde y 3Sat, así como de la plataforma tvsvizzera.it. «Podemos presentarnos al mundo a través de TV5 Monde», declaró el Consejero de Estados Pierre Yves-Maillard.

«La imagen de Suiza en el mundo debe ser reforzada, y el mundo francófono es uno de los medios para ello», añadió el senador socialista. Dados estos efectos, consideró, los costes son moderados.

En vano, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, defendió en el Consejo de los Estados la propuesta de ahorro del Gobierno FederalEnlace externo. Explicó una vez más que esta oferta exterior se financia por la SSR y por la Confederación a partes iguales. Si el Gobierno Federal se retirara, algo seguiría existiendo. Además, dijo, la información sobre Suiza es hoy mucho más accesible que antes.

Más de 17.000 firmas para Swissinfo

«Por supuesto, sería deseable poder mantener esta contribución. Pero hemos buscado casos de subvenciones que se puedan discutir», dijo. Este recorte es «absolutamente justificable».

El portavoz de la comisión parlamentaria que evaluó las medidas de ahorro había argumentado de manera similar anteriormente: «La información es hoy globalmente accesible, y es hora de cortar este viejo nudo, aunque duela», dijo el consejero de los Estados Jakob Stark (electo por el cantón de Turgovia y miembro del Partido Popular Suizo) al comienzo del debate.

Pocas horas antes de que el Legislativo evaluara el tema en la sede del Palacio Federal, en la ciudad de Berna, representantes del Sindicato de Medios SSM, de la Organización de la Comunidad Suiza en el Extranjero, de Soliswiss, de Educationsuisse y de otras asociaciones de medios presentaron una petición para salvar el mandato internacional a la Cancillería Federal.

La consejera nacional Elisabeth Schneider-Schneider ofreció un breve discurso antes de la entrega de la petición en la Cancillería Federal. «¡Salvemos a Swissinfo y al mandato extranjero!», indicó. swissinfo

La petición reunió en menos de tres meses más de 17.000 firmas en apoyo de Swissinfo y del mandato internacional en su conjunto.

El paquete de ahorro del Gobierno Federal se debatirá en el Consejo Nacional, la otra cámara del Legislativo, en primavera.

Editado por Mark Livingston, adaptado al español por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI