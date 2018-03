El Fondo de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) considera que unos 120 000 niños no tienen acceso a la ayuda humanitaria en la región de Alepo.

Rostro infantil de la guerra estremece en Suiza 19 de agosto de 2016 - 11:28 La imagen de un niño sirio de cinco años, ensangrentado y aturdido, que fue rescatado entre los escombros de un edificio en Alepo tras un ataque aéreo, ha generado fuertes reacciones en Suiza. “Me gustaría tomar la mano de ese niño y darle esperanzas”, escribió el ministro suizo de Exteriores, Didier Burkhalter en el periódico Blick este viernes, un día después de que la imagen circulara por todo el mundo. “Ningún niño en Alepo está seguro”, anotó a su vez Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “No podemos aceptar eso”. La imagen del pequeño, cubierto de polvo y con sangre en la cara, provocó indignación en todo el planeta. El niño fue tratado en un hospital y al ser dado de alta se reunió con su familia. Una buena noticia en un contexto de profunda inquietud. Al recordar que ha visto a otros chiquillos víctimas de la guerra, Burkhalter escribió: “Para este niño, la infancia se ha evaporado. No a causa de los golpes naturales de la vida, sino entre el polvo de las bombas que oscurece todo”. Maurer pidió a la comunidad internacional “hacer todo lo posible para detener la masacre y la violencia” y, a las partes en conflicto, respetar las leyes relativas a la guerra. “Cada día vemos aumentar el número de víctimas en los hospitales”, denunció. “Y cada día más niños mueren por una violencia que no conoce límites”. Más de 250 000 personas han muerto en los cinco años de la guerra civil en Siria, según estimaciones de las Naciones Unidas, entre ellos muchos menores. El Fondo de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) considera que unos 120 000 niños no tienen acceso a la ayuda humanitaria en la región de Alepo. ¿La comunidad internacional hace lo suficiente para proteger a los civiles en Siria? Nos interesa su opinión.