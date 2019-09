Sin embargo, es improbable que algún otro partido político importante apoye la propuesta. El Gobierno también ha desestimado los planes. Sostiene que la aprobación de las restricciones a la inmigración socavaría aún más los tensos lazos con el bloque de 28 países, en particular una serie de acuerdos bilaterales.

La UDC advierte que la población de Suiza podría alcanzar pronto los diez millones, de los 8,5 millones actuales, si no se hace nada para frenar la afluencia de inmigrantes.

Debate sobre propuesta para restringir inmigración 16 de septiembre de 2019 - 21:54 El Parlamento suizo inició un amplio debate sobre una iniciativa de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) para limitar la inmigración y cancelar el acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de personas. La Cámara Baja se pronunciará en contra de la iniciativa popular ‘Por una inmigración moderada’, presentada por grupos de derecha en agosto de 2018 y que exige una votación nacional sobre el tema. Tras seis horas de debate este lunes, la semana próxima continuarán las discusiones. Está previsto que más de 80 diputados tomen la palabra. La UDC advierte que la población de Suiza podría alcanzar pronto los diez millones, de los 8,5 millones actuales, si no se hace nada para frenar la afluencia de inmigrantes. Sin embargo, es improbable que algún otro partido político importante apoye la propuesta. El Gobierno también ha desestimado los planes. Sostiene que la aprobación de las restricciones a la inmigración socavaría aún más los tensos lazos con el bloque de 28 países, en particular una serie de acuerdos bilaterales. Antes de las elecciones Los observadores estiman que el debate es una plataforma para que grupos de derecha con agendas antieuropeas y antiextranjeras llamen la atención del público antes de las elecciones parlamentarias de octubre. Según las últimas encuestas, la UDC pierde terreno, pero se mantiene claramente por delante de cualquier otro partido. La Cámara Alta discutirá la iniciativa antes de que el Gobierno fije una fecha para la votación en todo el país. En 2014, los votantes suizos aprobaron por estrecho margen una propuesta derechista para reintroducir las cuotas de inmigración para los ciudadanos de la UE, pero el Parlamento se negó a aplicar las disposiciones. En lugar de ello, acordó una enmienda legal diluida que daba preferencia a los ciudadanos suizos sobre los empleados extranjeros.