«Un giro hacia la autocracia»: Emmanuel Macron

Estamos viviendo «un giro hacia la autocracia, en contra de la democracia». Más violencia, más de «60 guerras en 2024» —un récord absoluto. Y «el conflicto se ha normalizado», se ha vuelto híbrido, expandiéndose a nuevos ámbitos, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en Davos.

3 minutos

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales. SWI, SRF y agencias

En el primer día del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente francés dio un discurso en el que subrayó que se observa «un giro hacia un mundo sin reglas». Si bien será este miércoles que aparezca en escena el presidente estadounidense, Macron aprovechó su discurso para abordar la amenaza de Donald Trump para hacerse de Groenlandia.

Emmanuel Macron advirtió que no hay que olvidar lo aprendido de la Segunda Guerra Mundial y mantener el compromiso con la cooperación entre países. «Y es también por este principio que hemos decidido participar en un ejercicio conjunto en Groenlandia sin amenazar a nadie, sino simplemente apoyando a un aliado y a otro país europeo, Dinamarca.»

Donde el derecho internacional es pisoteado y donde la única ley que parece importar es la del más fuerte. Y donde resurgen las ambiciones imperiales. Obviamente, la guerra rusa, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que entrará en su cuarto año el próximo mes, y los conflictos que continúan en Oriente Medio y en toda África.»

Parmelin conversó con Macron y con von der Leyen

Las reuniones en el WEF de Davos son a veces muy breves, pero de alto nivel: el presidente de Suiza, Guy Parmelin, pudo conversar el martes con el presidente francés Emmanuel Macron y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, los encuentros más importantes para el Consejo Federal aún están por venir en los próximos dos días.

Cabe recordar que el Gobierno colegiado suizo está compuesto por siete miembros, todos iguales entre pares, es decir, ninguno de ellos tiene mayores atribuciones. Guy Parmelin solo juega un papel representativo este año como presidente de Suiza.

A Parmelin toca encabezar las conversaciones con la delegación de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo arancelario del 15 % a las exportaciones helvéticas a ese país. Una meta que debe alcanzarse antes de que termine marzo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en su discurso en Davos que Trump podría acabar sumiendo en una «espiral descendente» las relaciones con la Unión Europea, al mencionar el conflicto arancelario con Trump.

«Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data», advirtió.

Pero el discurso más aplaudido en Davos fue el de Mark Carney, primer ministro de Canadá, que advirtió que «el poder de los menos poderosos comienza con la honestidad». Su discurso integro, en este enlaceEnlace externo del WEF.

