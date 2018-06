(it)

Voto electrónico, oportunidad o riesgo para la democracia suiza? Las opiniones están hoy divididas en Suiza, donde hoy todavía no es una realidad ...

En los próximos dos años el Parlamento deberá debatir los planes del Gobierno. Los críticos, sin embargo, sostienen que el voto electrónico no es seguro, ya que los ‘hackers’ podrían intentar alterar el sistema para manipular los resultados.

El voto electrónico, a punto de implantarse Urs Geiser 28 de junio de 2018 - 14:30 El Gobierno quiere incorporar a la legislación suiza el voto electrónico en elecciones y votaciones, como alternativa a las papeletas. El voto electrónico puede considerarse un método seguro y fiable, según afirma el canciller federal Walter Thurnherr, basándose en el informe realizado por expertos. “Es el momento de realizar un debate amplio sobre el voto electrónico y tomar una decisión fundada. Hay suficientes ventajas, sobre todo para el 10% de los electores suizos residentes en el extranjero”, declaró Thurnherr en rueda de prensa el miércoles. A nivel nacional y cantonal, se han llevado a cabo más de 200 pruebas en los últimos 15 años, todas con votación electrónica. En los ensayos ha podido participar un número limitado de suizos registrados. La propuesta prevé que el voto electrónico sea una opción para los cantones, que son libres de elegir un sistema de votación electrónica. Pero nunca, una obligación. Hoy en día se utilizan dos sistemas certificados. La Cancillería Federal (encargada de supervisar las cuestiones relacionadas con las votaciones) ha recibido el mandato de presentar propuestas detalladas a finales de este año, que serán consultadas con los partidos políticos, las instituciones y los cantones. En los próximos dos años el Parlamento deberá debatir los planes del Gobierno. Los críticos, sin embargo, sostienen que el voto electrónico no es seguro, ya que los ‘hackers’ podrían intentar alterar el sistema para manipular los resultados. El año pasado, el Gobierno decidió ampliar las opciones del voto por Internet, en principio, en todo el país, estableciendo el voto electrónico para octubre de 2019 en al menos 18 de los 26 cantones del país. La Organización de Suizos en el Extranjero quiere que, en las elecciones parlamentarias del próximo año, todos los suizos residentes en el extranjero registrados puedan utilizar esta opción del voto electrónico. Y ha acogido con satisfacción la decisión del miércoles.