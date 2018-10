SDA-ATS/Keystone/NZZ am Sonntag/cl

Disminuyen solicitudes de asilo en Suiza 01 de octubre de 2018 - 09:31 El número de solicitantes de asilo en Suiza ha caído a los niveles de hace ocho años, lo que conduce al cierre de los centros de asilo cantonales y comunales, de acuerdo con el ‘NZZ am Sonntag’. La Secretaría de Estado para las Migraciones (SEM) estima en aproximadamente 16 500 las nuevas solicitudes de asilo para el año 2018, puntualizó el periódico dominical en alemán. Esa cifra representa menos de la mitad del total registrado en 2015, en el punto más alto de la crisis migratoria, cuando se recibieron unas 40 000 demandas. La disminución también se refleja en el número de peticionarios que el Gobierno suizo canaliza cada mes a los cantones. En vista del decremento, muchos cantones y comunas están en proceso de cerrar sus centros de asilo, de acuerdo con la misma fuente. La SEM informó por primera vez en julio que las solicitudes de asilo habían disminuido un 14,3% en la primera mitad del año en comparación con el mismo período de 2017. Una tendencia similar a la de otros países europeos. Sin embargo, la SEM advirtió que a pesar de la disminución, “la evolución de la situación en las regiones en conflicto y en las rutas de migración se mantiene incierta”.