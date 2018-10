Las intenciones de voto favorables son mucho más pronunciadas en el Tesino y en la Suiza de habla alemana que en la Suiza francófona, donde todavía no se han formado mayorías. Los jóvenes se muestran más escépticos a una mayor vigilancia. El argumento de que hay que luchar contra los abusos prevalece sobre el de quienes defienden que hay que proteger la esfera privada de los asegurados.

La mayoría de los encuestados considera que esta iniciativa constituye un incentivo y no una obligación, pero también son mayoría los que creen que cada agricultor debería decidir libremente qué es lo más apropiado para su ganado.

Pero las cosas pueden cambiar, según el instituto gfs.bern, ya que la campaña aún no ha comenzado realmente y los votantes todavía no se han formado una opinión. Los simpatizantes de los Verdes, del Partido Socialista y de la UDC están a favor de la iniciativa; los del Partido Liberal Radical y del Partido Demócrata Cristiano, en contra.

(it)

El sondeo revela que la iniciativa para la autodeterminación polariza a la población: solo los votantes de la UDC están claramente a favor, mientras que los votantes de los demás partidos tienden claramente a rechazarla. El rechazo es evidente en las regiones de habla francesa y alemana, pero no tanto en el Tesino.

La propuesta promulgada por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) no sigue el patrón clásico de las iniciativas populares. Generalmente estas obtienen el respaldo de la mayoría de los ciudadanos en las primeras encuestas. Pero el apoyo suele disminuir a medida que se acerca la fecha de la votación.

(it)

Pero los dados no están echados. Los resultados del sondeo que ha realizado el instituto gfs.bern por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), de la que forma parte swissinfo.ch, simplemente reflejan las posiciones actuales de los ciudadanos.

Un no y dos síes. Según los resultados del primer sondeo sobre intención de voto el próximo 25 de noviembre, el 55% de las personas encuestadas están en contra de la iniciativa ‘ El derecho suizo en lugar de jueces extranjerosEnlace externo ’, (iniciativa para la autodeterminación’). La iniciativa que quiere que el derecho suizo prevalezca sobre el derecho internacional es respaldada por solo el 39% de los encuestados.

¿Debe Suiza dejar de cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo? No, según la mayoría de los encuestados sobre la iniciativa de autodeterminación, que los suizos votan el 25 de noviembre.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La iniciativa ‘para la autodeterminación’ arranca mal Sonia Fenazzi 19 de octubre de 2018 - 10:38 Un claro rechazo de la iniciativa que quiere anteponer el derecho suizo al derecho internacional y un sí a la iniciativa sobre los cuernos vacunos y a la nueva base legal para la vigilancia de los beneficiarios de la seguridad social: Son los resultados del primer sondeo SSR/gfs.bern para las votaciones federales del 25 de noviembre. Un no y dos síes. Según los resultados del primer sondeo sobre intención de voto el próximo 25 de noviembre, el 55% de las personas encuestadas están en contra de la iniciativa ‘El derecho suizo en lugar de jueces extranjeros’, (iniciativa para la autodeterminación’). La iniciativa que quiere que el derecho suizo prevalezca sobre el derecho internacional es respaldada por solo el 39% de los encuestados. Pero los dados no están echados. Los resultados del sondeo que ha realizado el instituto gfs.bern por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), de la que forma parte swissinfo.ch, simplemente reflejan las posiciones actuales de los ciudadanos. La propuesta promulgada por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) no sigue el patrón clásico de las iniciativas populares. Generalmente estas obtienen el respaldo de la mayoría de los ciudadanos en las primeras encuestas. Pero el apoyo suele disminuir a medida que se acerca la fecha de la votación. Los detractores tienen actualmente la mayoría absoluta y sus intenciones son firmes: el 42% de los encuestados están decididamente en contra frente al 24% que están absolutamente a favor. Apoyo solo en el campo de la UDC El sondeo revela que la iniciativa para la autodeterminación polariza a la población: solo los votantes de la UDC están claramente a favor, mientras que los votantes de los demás partidos tienden claramente a rechazarla. El rechazo es evidente en las regiones de habla francesa y alemana, pero no tanto en el Tesino. Los detractores sostienen que la iniciativa de la UDC pondría en peligro las relaciones internacionales y la reputación de Suiza como un socio comercial fiable. Y parece que estos argumentos convencen a la mayoría de los encuestados. Aun así, el resultado de esta votación sigue abierto, según el instituto gfs.bern. ¿Cuernos vacunos en la Constitución? Incierto es cuál será el veredicto de las urnas sobre la iniciativa ‘Por la dignidad del ganado vacuno’: pide que se incluya en la Constitución una ayuda económica para los agricultores que renuncien a descornar su ganado bovino y caprino. El 58% de las personas encuestadas están a favor y el 36% en contra. Pero solamente el 36% se declaran rotundamente a favor y el 19% en contra, mientras que el 45% aún están indecisos. Pero las cosas pueden cambiar, según el instituto gfs.bern, ya que la campaña aún no ha comenzado realmente y los votantes todavía no se han formado una opinión. Los simpatizantes de los Verdes, del Partido Socialista y de la UDC están a favor de la iniciativa; los del Partido Liberal Radical y del Partido Demócrata Cristiano, en contra. La mayoría de los encuestados considera que esta iniciativa constituye un incentivo y no una obligación, pero también son mayoría los que creen que cada agricultor debería decidir libremente qué es lo más apropiado para su ganado. Los 'detectives sociales' tienen el viento a favor Por buen camino va también la propuesta de una base legal que permita a los seguros sociales contratar investigadores privados para vigilar a los asegurados. La revisión de la ley aprobada por el Parlamento y contra la cual un grupo de ciudadanos ha reunido las firmas necesarias para someterla a referéndum obtiene un claro apoyo: un 57% votos a favor y un 39% votos en contra. Solamente los votantes de los Verdes y de los socialistas se manifiestan en contra. Las intenciones de voto favorables son mucho más pronunciadas en el Tesino y en la Suiza de habla alemana que en la Suiza francófona, donde todavía no se han formado mayorías. Los jóvenes se muestran más escépticos a una mayor vigilancia. El argumento de que hay que luchar contra los abusos prevalece sobre el de quienes defienden que hay que proteger la esfera privada de los asegurados. Sondeo gfs.bern El primer sondeo sobre intención de voto el próximo 25 de noviembre se realizó entre el 1 y el 12 de octubre. El instituto gfs.bern entrevistó a 3 772 ciudadanos con derecho a voto. La encuesta tiene carácter representativo. El margen de error es de +/-2,9 %. El sondeo se realiza por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), de la que forma parte swissinfo.ch.