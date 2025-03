Polonia suspende procesamiento de Pablo González al considerar improbable que deje Rusia

Cracovia (Polonia), 7 mar (EFE).- El Tribunal de Distrito de Varsovia ha anunciado la suspensión del proceso penal contra el periodista español Pablo González, acusado de espionaje y encarcelado durante más de dos años, al estimar que tras su liberación como parte de un intercambio de prisioneros entre países occidentales y Rusia, es poco probable que comparezca de manera voluntaria.

En declaraciones publicadas este viernes por el diario Rzeczpospolita, la jueza Anna Ptaszek, portavoz del Tribunal de Distrito de Varsovia, dijo que «se decidió suspender el proceso penal, señalando que el acusado no permanece en Polonia y que es impredecible cuándo regresará a Polonia».

«Aunque esté acusado de un delito, no podemos examinar el caso de acuerdo con las normas si el acusado no se presenta al menos una vez en la audiencia y no responde a los cargos», añadió la magistrada, quien explicó que tampoco se ha decidido aplicar ninguna medida preventiva.

Pablo González, quien también posee un pasaporte ruso bajo el nombre de Pável Rubtsov, fue detenido en Polonia en febrero de 2022, al comienzo de la guerra de Ucrania, bajo la sospecha de formar parte del GRU (servicio secreto ruso).

Permaneció en prisión preventiva durante más de dos años acusado de «proporcionar información al servicio de inteligencia desde abril de 2016 hasta febrero de 2022» en la ciudad fronteriza con Ucrania de Przemyśl, en Varsovia y en otros lugares.

Según la fiscalía, transferir esa información a Rusia «podría haber causado daños a la República de Polonia, tanto como país como Estado miembro de la OTAN».

Sus actividades incluían, supuestamente, la obtención y transmisión de información, la difusión de desinformación y la realización de reconocimientos operativos para preparar sabotajes.

A pesar de su desplazamiento a Rusia como parte de un canje de presos, las autoridades polacas mantenían hasta ahora las acusaciones en su contra y hace unos meses confirmaron que podrían juzgarlo en rebeldía.

El portavoz de la Fiscalía Nacional polaca, Przemysław Nowak, declaró a la prensa en agosto que el proceso contra Pablo González continuaba su curso, aunque aún no se hubiese formalizado una acusación, y que el proceso podría desembocar en un juicio «in absentia».

Antes de su extradición, Pablo González tuvo acceso a la información contenida en su expediente y, según la prensa polaca, se le permitió llevar consigo «información sensible», como los nombres de los agentes que le detuvieron, los resultados de los registros y «datos secretos» como «técnicas operativas» de la Agencia de Seguridad de Polonia.

La acusación contra Pablo González se basa en el artículo 130.2 del Código Penal, que en su versión vigente hasta octubre de 2023, contempla penas de prisión de 3 a 15 años. EFE

