Polonia ve con «optimismo» el acercamiento de Trump y Zelenski en Florida

2 minutos

Cracovia (Polonia), 29 dic (EFE).- El Gobierno polaco reaccionó este lunes con esperanza y cautela al encuentro del domingo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, y lanzó un llamamiento para que Kiev y Europa no acepten «condiciones humillantes» en las negociaciones de paz.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, valoró «positivamente» el diálogo bilateral de Florida y subrayó que las conclusiones son «mucho mejores» y el mensaje resultante es «mucho más optimista» que el que trascendió tras el primer encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski, que se desarrolló en una «atmósfera difícil».

Kosiniak-Kamysz comentó el hecho de que fuese el presidente polaco, Karol Nawrocki, y no el primer ministro, Donald Tusk, quien actuase como representante de Polonia en las conversaciones entre aliados, y enfatizó que «de cara al exterior Polonia habla con una sola voz».

Nawrocki y Tusk mantienen posiciones opuestas respecto a la entrada de Ucrania en la OTAN y la Unión Europea (UE), algo que defiende el primer ministro y a lo que se opone el presidente.

Por su parte, el viceministro de Exteriores, Marcin Bosacki, declaró en la televisión estatal ‘TVP’ que espera «que los europeos y los estadounidenses alcancen un acuerdo de paz que no sea desastroso para Ucrania» e insistió en que «ni Ucrania ni Europa deben aceptar términos humillantes».

Bosacki dijo que sería peligroso que Ucrania renunciase voluntariamente «al 20 % restante del Donbás», zona del este ucraniano que aún está bajo control de Kiev.

En su opinión, «ceder estas zonas implicaría entregar fortificaciones millonarias y una línea de frente ya establecida que permitirían a Rusia capturar más territorio posteriormente».

Trump y Zelenski se reunieron el domingo en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) del líder estadounidense para avanzar hacia un acuerdo de paz para la guerra de Ucrania.

Tras el encuentro Trump afirmó que el «95%», del plan de paz de 20 puntos, está resuelto, pero presidente estadounidense reconoció igualmente que aún quedan cuestiones «espinosas» por resolver, incluyendo, entre otras cosas, el futuro de la región del Donbás. EFE

