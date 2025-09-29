Portugal celebra resultado de las elecciones en Moldavia, pese a presiones e injerencias

Lisboa, 29 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este lunes que el triunfo del partido de la presidenta proeuropea de Moldavia, Maia Sandu, en las elecciones legislativas de este domingo, muestra que el país «venció a las presiones e intentos de injerencia».

El jefe de Gobierno portugués mostró su apoyo a los resultados en una publicación en la red social X, donde afirmó que Portugal «está y continuará estando» junto a Moldavia.

«Los electores de Moldavia se han pronunciado de forma clara. La voluntad libre del pueblo en escoger el camino europeo venció a las presiones e intentos de injerencia. Portugal está y continuará estando al lado de Moldavia», escribió en portugués.

El europeísta Partido Acción y Solidaridad (PAS), de Sandu, ganó las parlamentarias celebradas el domingo con el 50,16 % de los votos, según los resultados ofrecidos este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC), tras el escrutinio del 99,91 % de los votos emitidos.

En segundo lugar se situó el prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP), con el 24,19 % de los sufragios.

En un comunicado conjunto de los 27, el bloque comunitario afirmó este lunes que «la campaña electoral y la propia votación se desarrollaron en un contexto de injerencia y presión sin precedentes y multifacéticas por parte de Rusia» y que los resultados confirman el apoyo de los votantes «al futuro europeo del país». EFE

cch/jrg