Portugal confirma un cuarto nacional que iba en la flotilla y que fue detenido por Israel

Lisboa, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó este jueves que hay un cuarto ciudadano del país que iba a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que fue detenido por Israel.

Una fuente del Ministerio luso de Exteriores dijo a EFE que ese cuarto arrestado iba en el barco ‘Selvaggia’.

El ministerio «aguarda la autorización de los familiares, que contactaran con el gabinete de emergencia consular, para la eventual difusión de la identidad de este ciudadano nacional», apuntó la fuente oficial.

Este cuarto portugués arrestado se suma a los otros tres que ya habían sido confirmados: la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício; y el activista Miguel Duarte.

También están detenidos por Israel al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes del Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves «la falta de información» sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada en aguas internacionales por parte de la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de intercepción, aunque quedaría un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde de ayer. EFE

