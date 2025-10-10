Portugal destaca «el valor y la audacia» como catalizadores de la paz de Machado

Lisboa, 10 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, y destacó que su valor y audacia «son catalizadores de la paz» justa y democrática.

En un mensaje en su cuenta de X, Rangel felicitó a Machado y recordó que «la lucha por la democracia, las elecciones libres y los derechos humanos son la base de la paz».

«El valor y la audacia de María Corina Machado son catalizadores de la paz, una paz justa y democrática».

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció hoy que Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

El comité recordó que el «régimen autoritario de Venezuela» dificulta enormemente la labor política, pero Machado, como fundadora de Súmate, una organización dedicada al desarrollo democrático, defendió unas elecciones libres y justas ya hace más de 20 años.

La ganadora del Nobel de la Paz, cuya candidatura presidencial a las elecciones de 2024 fue bloqueada por las autoridades venezolanas, dijo en su momento que «era una elección entre las urnas y las balas», le citó el comité.

Desde entonces, tanto en el ámbito político como en su servicio a organizaciones, Machado ha defendido la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular y ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano. EFE

