Portugal espera que sus nacionales detenidos por Israel vuelvan a casa sin incidentes

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, expresó este jueves las expectativas de su Gobierno de que los tres nacionales de su país que iban en la Global Sumud Flotilla y que han sido detenidos por Israel puedan volver a casa sin incidentes.

«Todo se va a tramitar con gran normalidad para que la vuelta de estos portugueses pueda darse sin incidentes, esa es nuestra expectativa dentro de lo que nos han transmitido las autoridades israelíes», dijo Montenegro a la prensa lusa antes de participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague.

Explicó que las autoridades de Portugal han mantenido contactos en los últimos días con las de Israel conforme la flotilla se iba acercando a Gaza para que se «tomaran todos los cuidados, para que no ocurriera ningún incidente».

Montenegro agregó que en estos momentos el mensaje político de la flotilla «estaría ejecutado» y manifestó su deseo de que la ayuda humanitaria para Gaza, no solo la que transportan los barcos, sino también en general, sea «garantizada».

Anoche, el Ministerio de Exteriores luso afirmó en un comunicado que las autoridades israelíes le transmitieron, antes de interceptar y detener a miembros de la Global Sumud Flotilla, que iban a «tratar a las personas con dignidad y sin recurrir a la violencia».

En un comunicado, publicado después de que tres de sus nacionales a bordo de la flotilla fueran arrestados por las fuerzas israelíes, el Ministerio de Exteriores señaló que Israel también le comunicó que «la operación de abordaje» iba a llevar algún tiempo, dado el gran número de embarcaciones.

Estos contactos con Israel fueron realizados a través de los servicios consulares de la Embajada de Portugal en Tel Aviv, que han estado hablando regularmente desde hace días con las autoridades israelíes, a las que solicitó reiteradamente que los portugueses fueran tratados «con dignidad, sin violencia y con respeto a sus derechos humanos individuales».

El ministerio portugués aseguró que el consulado logró contactar con uno de los tres portugueses en alta mar, sin dar más detalles.

Los portugueses detenidos son la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício y el activista Migue Duarte, informaron la propia hermana de la política, Joana Mortágua, y el Bloco de Esquerda.

Por el momento, un total de 39 barcos de flotilla han sido interceptados por el Ejercito de Israel mientras se dirigían a Gaza desde que comenzó la operación en la tarde del miércoles, informó a EFE la portavoz italiana Maria Elena Delia. EFE

