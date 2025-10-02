Portugal investiga el permiso para escala en Azores de aviones de EEUU de camino a Israel

Lisboa, 2 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Portugal anunció este jueves que ha abierto una investigación ante «un error de procedimiento evidente» en las autorizaciones dadas a aviones de Estados Unidos para hacer escala en la base atlántica de las Lajes, en el archipiélago luso de las Azores, antes de ser entregados a Israel.

En un comunicado, la cartera de Exteriores informó de que va a hacer una indagación sobre «las responsabilidades y modificará los procedimientos para evitar que tales errores de procedimiento se repitan, especialmente en los procesos de autorización tácita» a los aviones de EE.UU. que hacen escala en la base de las Lajes.

El ministerio explicó que, a raíz de un artículo publicado el 29 de septiembre por el diario español El País sobre el uso por parte de EE.UU. de la base azoriana para enviar armamento a Israel, inició una averiguación por orden del titular de esa cartera, Paulo Rangel, para saber si esos vuelos habían ocurrido y por qué no habían llegado a su conocimiento.

En el artículo de El País, titulado «España veta el paso por Rota y Morón de armamento de Estados Unidos para Israel», se detalla que seis cazas F-35 entregados por Washington en marzo y abril a Israel, usaron la base de las Azores, a donde llegaron con los distintivos de la Fuerza Aérea Israelí ya pintados en el fuselaje.

En su nota, el ministerio luso precisó que normalmente ese tipo de vuelos necesitan de comunicación y autorización (la mayoría de las veces tácita) del Estado portugués, al abrigo del permiso anual permanente que concede a EE.UU.

Como ni Rangel ni su Gabinete sabían de esos vuelos a Israel, el responsable político ordenó «de inmediato» hacer una investigación inicial. El ministerio apuntó que en condiciones normales el gabinete del ministro nunca es informado de esas comunicaciones y autorizaciones tácitas.

Tras una evaluación preliminar, comprobaron que «ningún avión israelí o con destino a Israel se había autorizado».

Este jueves, la cartera de Exteriores decidió hacer una investigación más «exhaustiva» a raíz de una pregunta del semanario luso ‘Expresso’ sobre este asunto y a través de ella ha determinado que «los aviones eran estadounidense y que efectivamente hubo comunicación y autorización tácita, ante el vencimiento del plazo existente, para la escala y sobrevuelo de tres aeronaves estadounidenses para entrega a Israel».

El comunicado subraya que, «pese a que no se ha violado en un sentido estricto el compromiso asumido por el ministerio o el Gobierno en esta materia, dada la sensibilidad del asunto, esta comunicación debería haber sido transmitida al gabinete del ministro antes de agotarse el plazo de autorización».

Y agregó que la comunicación venía con el visto bueno de la Autoridad Aeronáutica Nacional, que depende del Ministerio de Defensa Nacional de Portugal.

El ministerio de Exteriores afirmó que con esta segunda indagación ha quedado patente «un fallo obvio de procedimiento», contrario a las instrucciones internas dadas por Rangel, por lo que ha decidido abrir otra investigación para depurar responsabilidades y modificar el proceso. EFE

