Premian proyectos apoyados por COSUDE en Cuba y Perú 29 de agosto de 2007 - 16:01 Dos proyectos desarrollados en América Latina con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), lograron reconocimientos internacionales: Cuba recibió el 'World Habitat Award' por la fabricación de 'materiales ecológicos' para la construcción, y Perú obtuvo el 'SEED Award' de la ONU por una estrategia que promueve la producción de variedades indígenas de papa. "Es un éxito muy importante para el Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales (CIDEM), pero también para todos los socios vinculados con el CIDEM en este proyecto", anota Béatrice Ferrari, de la oficina para Cuba de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Explica que el proyecto de esa institución de la Universidad cubana de Las Villas contó con la colaboración de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) a través de COSUDE, de otras organizaciones públicas - de Canadá, por ejemplo- y de la ONG suiza Grupo Sofonías. Para dar respuesta a la penuria de materiales de construcción en Cuba, el CIDEM se dio a la búsqueda de soluciones que permitieran la edificación y reparación de alojamientos baratos incluso en las regiones más alejadas. Las carencias sobrevinieron con la suspensión, a finales de los años 80, del suministro de petróleo subvencionada por parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que impidió al Estado cubano mantener el sistema centralizado de construcción de habitaciones a partir de una prefabricación industrial. Barato y ecológico El proyecto ganador del 'World Habitat Award' (Premio Mundial del Hábitat), que contó con la contribución de 300.000 francos por parte de COSUDE, permitió desarrollar un sistema innovador de producción y comercialización de materiales de construcción ecológicas a escala municipal. La estrategia consiste en fabricar 'in situ' materiales ecológicos a partir de las cenizas procedentes de la combustión de diferentes materiales, incluidos los desechos del bambú. El procedimiento permite ahorros tanto en el plano energético como del transporte. Los principales beneficiarios del proyecto serán los propietarios de viviendas en municipalidades rurales situadas en zonas expuestas a las catástrofes naturales. Paneles de bambú El CIDEM ha instrumentado diversas iniciativas que estimulan las prácticas de construcción baratas y respetuosas del medio ambiente, y el galardón que le fue atribuido "es para el conjunto de su trabajo desarrollado entre los años 2000 y 2005", precisa Béatrice Ferrari. COSUDE labora aún con esa institución cubana en dos proyectos, amén de que, en el área de los materiales, "estamos trabajando para determinar cómo se puede usar el bambú en la construcción de paneles". "Para nosotros hay dos cosas, la primera, claro está, es que la cooperación debe tener éxito y entonces es un ejemplo de éxito; y la otra cosa es que nos alegra mucho y estamos muy orgullosos de que nuestro socio en este proyecto obtenga este premio tan reconocido en el mundo", subraya nuestra entrevistada. 'T'ikapapa', la campeona La segunda estrategia desarrollada con el apoyo de la cooperación helvética y que fue recientemente galardonada se denomina 'T'ikapapa' y fue desarrollada en Perú. El proyecto fue distinguido, entre otros 230 procedentes de 70 países diferentes. Forma parte de los cinco laureados de la edición 2007 del 'SEED-Award', concurso organizado por las Naciones Unidas con la participación de diversos países y organizaciones. Los organizadores del premio reconocieron el carácter innovador de la denominada 'Iniciativa T'ikapapa' que establece lazos entre los pequeños productores de las papas indígenas y los nuevos mercados urbanos, contribuyendo así a la valorización del producto. De todos colores Ursula Läubli, de la Oficina de COSUDE para Perú, explica: "El proyecto consiste en que COSUDE apoya a una plataforma de productores de papa, de empresarios, de pequeños productores, y ellos se juntaron al inicio de la fase y han identificado proyectos productivos. Uno de ellos recibió ahora este premio. Estas papas se venden en el supermercado bajo esta marca que ahora les garantiza calidad y un buen precio". En Perú, puntualiza la Agencia, existen unas 3.000 variedades indígenas de papa con las formas y los colores más diversos, incluidas rojas e incluso azules. Dada la importancia de la promoción de la biodiversidad, sobre todo entre los pobres, COSUDE apoya, junto con el Centro Internacional de la Papa (CIP), en Lima, la preservación de las múltiples variedades de ese tubérculo. Un nuevo enfoque 'T'ikapapa' es uno de los proyectos desarrollados con esa finalidad mediante un enfoque innovador: facilitando el acceso de los pequeños productores de variedades indígenas a nuevos mercados en las ciudades, contribuye a la creación de empleos y de salarios. "Uno de los objetivos del proyecto es el de valorizar la papa y de introducirla también en competencia con otros alimentos de dentro y fuera del país. Entonces, el premio ha representado una gran valorización para la papa, para el proyecto y para esta marca", enfatiza Ursula Läubli. Subraya igualmente que otro logro del proyecto fue la institución del 2008 como 'Año Internacional de la Papa', que complementa la celebración en Perú del Día Nacional de la Papa el 30 de mayo. swissinfo, Marcela Águila Rubín Cuba El CIDEM de la Universidad cubana de Las Villas obtuvo el Premio Mundial del Hábitat 2007. La 'Building and Social Housing Foundation (BSHF)' entrega cada año el Premio Mundial del Hábitat a los proyectos de asentamientos humanos que proporcionen soluciones prácticas e innovadoras a los actuales problemas de la vivienda. El Premio Mundiales del Hábitat fue instituido en 1985 por la Building and Social Housing Foundation como su contribución al Año Internacional de la Vivienda para las Personas Sin Hogar de las Naciones Unidas. El galardón es atribuido cada año a proyectos (uno del Norte, otro del Sur) de asentamientos humanos que proporcionen soluciones prácticas e innovadoras a los actuales problemas de la vivienda en todo el mundo. El premio consiste en 10.000 libras y un trofeo de plata que se entregan a cada uno de los dos ganadores durante la celebración del Día Mundial del Hábitat de las Naciones Unidas, el 1º de octubre. Perú La 'Iniciativa T'ikapapa' condiciona y comercializa una selección particular de papas peruanas. Electa entre 230 propuestas procedentes de 70 países, recibió uno de los cinco premios SEED. Tales reconocimientos se derivan de una iniciativa internacional patrocinada por la Unión Mundial para la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y África del Sur, así como la empresa privada suiza de seguros Swiss Re. La papa es un alimento básico en Perú. Los pequeños agricultores se encargan principalmente de la producción de variedades locales, mientras que otros sectores de la cadena de producción están en manos de sociedades de tallas mediana y grande. El objetivo del proyecto 'T'ikapapa' es aumentar la confianza mutua intensificando el diálogo entre los diferentes participantes en la cadena de producción a fin de promover el desarrollo conjunto de nuevos productos.