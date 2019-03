Sudanese refugee awarded human rights prize in Geneva

Refugiado sudanés recibe el “Nobel de los Derechos Humanos” 14 de febrero de 2019 - 08:00 El premio Martin Ennals, el "Nobel de los derechos humanos", por primera vez reconoce a un activista de los refugiados: el sudanés Abdul Aziz Muhamat. El colombiano Marino Córdoba Berrio fue finalista entre los candidatos de este 2019. La premiación tuvo lugar este miércoles 14 de febrero en Ginebra. Aziz Muhamat, es uno de los confinados por Australia en la isla Manus, en el estado insular de Nauru y que pertenece, en realidad a Papúa Nueva Guinea. “Fuimos considerados como seres menores al humano, peor que criminales, expuestos a la tortura sistemática”, dijo Muhamat antes de recibir el premio Martin Ennals. Este maltrato permitido por Australia ha sido denunciado desde Ginebra más de una vez. Con un permiso especial pudo venir a Suiza a recibir el premio, pero volverá para ser siendo la voz de esos sudaneses sin voz. Los otros dos finalistas del premio Ennals 2019 han sido el colombiano Marino Córdoba Berrio y el turco Eren Keskin. La ceremonia de entrega del premio fue organizada por la ciudad de Ginebra. Este reconocimiento se entrega cada año desde hace 25 por parte de diez organizaciones entre las que se incluyen Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura.