Presidente Bukele responde a Hillary Clinton sobre acusaciones de brutalidad en megacárcel

3 minutos

San Salvador, 23 dic (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le respondió el martes en X a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton sobre las acusaciones de que en la megacárcel salvadoreña del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se trata con brutalidad a los prisioneros.

«Si está convencida de que en el CECOT se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente», publicó Bukele en X en un extenso mensaje en inglés.

Esto fue en respuesta a una publicación de Clinton en la que compartió un reportaje en video llamado ‘Surviving CECOT’, producido por el medio estadounidense ProPublica para Frontline, en conjunto con Alianza Rebelde Investiga, Cazadores de Fake News y The Texas Tribune.

«¿Tienes curiosidad por saber más sobre CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer contar de primera mano cómo la administración Trump los tildó de pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña», publicó la excandidata presidencial demócrata.

Bukele escribió que «estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria (incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como «presos políticos») a cualquier país dispuesto a recibirlos».

«La única condición es clara: deben ser todos», aseguró el mandatario centroamericano.

«Esto también sería de gran ayuda para los periodistas y sus ONG favoritas, que entonces tendrían miles de exreclusos disponibles para entrevistas, lo que haría mucho más fácil encontrar voces adicionales críticas del gobierno salvadoreño (o dispuestas a confirmar las conclusiones que ya se esperan)», apuntó Bukele.

Agregó que «sin duda, si estos testimonios reflejan una realidad sistémica, un conjunto mucho mayor de fuentes no haría más que reforzar la afirmación, y muchos gobiernos deberían estar deseosos de ofrecer protección».

«Hasta entonces, seguiremos dando prioridad a los derechos humanos de los millones de salvadoreños que hoy viven libres del dominio de las pandillas», concluyó el presidente salvadoreño.

Estos mensajes surgen en medio de una polémica después de que el programa estadounidense ’60 Minutes’ aplazó este domingo por sorpresa una emisión centrada en el Cecot.

El pasado marzo, el Ejecutivo de Donald Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía, y los trasladó a la megacárcel de máxima seguridad del Cecot acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Según se supo después, el Gobierno estadounidense acordó pagar 4,76 millones de dólares (unos cuatro millones de euros) a El Salvador a cambio de recibir a esas personas. EFE

