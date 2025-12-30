Presidente de Irán condena ataque contra residencia de Putin

2 minutos

Moscú, 30 dic (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, condenó hoy el ataque contra una de las residencias de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, que Moscú atribuye a Ucrania.

Ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en la que también abordaron el programa nuclear iraní, informó la Presidencia rusa en su cuenta de Telegram.

La presidencia rusa indicó que las partes también «intercambiaron opiniones sobre el fortalecimiento futuro de la cooperación ruso-iraní en diversas esferas, incluyendo la energía y la infraestructura de transporte y también se debatió la situación en torno al programa nuclear iraní.

Pezeshkian «felicitó a Putin por el Año Nuevo», y a su vez el mandatario ruso felicitó al Gobierno y el pueblo iraní por la reciente celebración de la fiesta tradicional persa de Shab-e Chellé.

El Kremlin instó este martes a profundizar el diálogo con Irán tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de golpear objetivos en la República Islámica si esta intenta reanudar su programa nuclear.

«Continuaremos nuestros contactos con todas las partes. Creemos que debe evitarse cualquier paso que pueda escalar las tensiones en la región», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que, en opinión de las autoridades rusas, «el diálogo con Irán es primordial».

Asimismo, aseguró que Moscú continúa desarrollando relaciones constructivas con Teherán.

Peskov reaccionó así a las palabras de Trump, dichas en presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posibilidad de nuevos ataques a Irán si este país intenta reconstruir su programa nuclear. EFE

mos/fpa