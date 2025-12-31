Presidente paraguayo sanciona la ley de presupuesto para 2026 el último día del año

Asunción, 31 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, sancionó este miércoles, en el último día del 2025, la ley de presupuesto general para 2026 por un monto de 149,7 billones de guaraníes (unos 18.995 millones de dólares), que representa un aumento del cerca del 12 % respecto al ejercicio de este año.

«Promulgué la Ley del Presupuesto General de la Nación 2026, fruto del trabajo conjunto con el Congreso Nacional», señaló el mandatario en la red social X.

Peña aseguró que este presupuesto refleja su compromiso por poner «en primer lugar a los paraguayos que más lo necesitan», al tiempo que expresó que su Gobierno está decidido a «sacar el país adelante».

El proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo el 25 de agosto pasado, fue sancionado el 2 de diciembre por la Cámara de Diputados que avaló entonces una versión con modificaciones remitida por el Senado.

El Senado había aprobado el 28 de noviembre pasado varias modificaciones al proyecto de ley presupuesto, entre ellas, 100.000 de millones de guaraníes (unos 14,4 millones de dólares) adicionales para la salud pública, y unos 17.000 millones de guaraníes (cerca de 2,6 millones de dólares) más para educación.

La propuesta del Ejecutivo, que ascendió a 149,2 billones de guaraníes (unos 18.900 millones de dólares), se elaboró sobre la base de un crecimiento estimado del producto interno bruto (PIB) para 2026 del 3,8 %, una inflación del 3,5 % y un tipo de cambio de 7,881 guaraníes por cada dólar.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó en agosto pasado que para 2026 se plantea una meta de déficit fiscal del 1,5 % del PIB, lo que implicaría que el país retorne a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija en ese porcentaje el tope máximo del faltante en las cuentas del Estado.

El presupuesto de 2026 destinará unos 383.000 millones de guaraníes (unos 53,7 millones de dólares) para la pensión de los adultos mayores, 564.000 millones de guaraníes (unos 79,2 millones de dólares) a la Policía Nacional y 193.000 millones de guaraníes (27 millones de dólares) a las Fuerzas Armadas, según el despacho de Economía.EFE

