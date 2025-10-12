Primer ministro paquistaní dice que Pakistán responderá a cualquier agresión de Afganistán

Islamabad, 12 oct (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró este domingo que su país dará una respuesta «fuerte y efectiva» a cada acto de agresión de Afganistán en medio de los continuos enfrentamientos fronterizos con este país.

«Cada acto de agresión será respondido con una respuesta fuerte y efectiva», dijo en un comunicado la Oficina del primer ministro de Pakistán.

Sharif añadió que el Ejército de Pakistán no sólo dio una «respuesta firme y adecuada» a la agresión afgana de anoche, sino que también destruyó varios puestos fronterizos de los talibanes en el transcurso de los combates.

Las fuerzas de seguridad de ambos países intercambiaron disparos anoche en la frontera después de que Pakistán afirmase que las fuerzas afganas recurrieron a disparos «no provocados» en varios lugares de su territorio.

Por su parte, Kabul ha considerado las acciones de anoche «operaciones de represalia» por los bombardeos aéreos de Pakistán en terreno afgano que tuvieron lugar el pasado viernes, según los talibanes.

Los fundamentalistas de Kabul han cifrado en más de 58 los soldados paquistaníes y en nueve los afganos muertos durante los combates.

Fuentes de seguridad paquistaníes aseguraron que, durante los combates, murieron «decenas» de soldados talibanes y de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), considerados los hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul.

Pakistán ha cerrado todos los pasos fronterizos con Afganistán, incluidos el de Torkham, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y el de Chaman, en Baluchistán.

Los enfrentamientos en la Línea Durand han continuado hoy en algunos puestos, según las autoridades de seguridad paquistaníes, que afirman que han capturado al menos 19 puestos transfronterizos desde donde se perpetraron ataques contra Pakistán.

«Si continúan disparando, nos reservamos el derecho a defender nuestro territorio», advirtieron este domingo los talibanes.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se deterioraron tras la toma de poder de Kabul por parte de los fundamentalistas en agosto de 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del Gobierno republicano.

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- para perpetrar atentados en Pakistán. Unas acusaciones negadas por Afganistán. EFE

