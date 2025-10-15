Prohens dice que Baleares tramita el registro de objetores al aborto con total normalidad

Bruselas, 15 oct (EFE).- La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, dijo este miércoles que su Gobierno está «tramitando con total normalidad» el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley del aborto, un día después del requerimiento que le ha enviado el Ministerio de Sanidad.

«Como cualquier otro decreto, tiene una tramitación y se está tramitando con total normalidad», dijo Prohens en declaraciones a la prensa desde Bruselas, tras reunirse con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner.

El Ministerio de España envió ayer un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Aragón, las tres gobernadas por el Partido Popular, para que elaboren el registro de objetores de conciencia al que les obliga la ley.

Si Sanidad no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las obligue un juez.

Prohens señaló que los informes que su Gobierno ha pedido al Consejo Consultivo y al Instituto de la Mujer tienen «unos plazos», pero evitó concretar cuánto tiempo tardará Baleares en contar con el registro de objetores de conciencia. EFE

