Protesta ante la embajada de Bangladés en Nueva Delhi por el linchamiento de un hindú

3 minutos

Nueva Delhi, 23 dic (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este martes en las inmediaciones de la embajada de Bangladés en Nueva Delhi para protestar por el linchamiento de un ciudadano hindú en el país vecino, un suceso que ha intensificado la tensión diplomática entre la India y Bangladés en plena antesala electoral en Daca.

Los manifestantes, convocados por organizaciones hinduistas como el Vishwa Hindu Parishad (VHP) y el Bajrang Dal, intentaron avanzar hacia la misión diplomática bangladesí, lo que derivó en forcejeos con la policía y en la rotura de varias barricadas en una de las zonas de mayor seguridad de la capital india.

La protesta tuvo como detonante el asesinato de un trabajador hindú de 27 años, linchado y posteriormente quemado por una multitud en el norte de Bangladés, en el distrito de Mymensingh, tras ser presuntamente acusado de blasfemia por comentarios ofensivos contra el islam.

Las autoridades indias desplegaron este martes de un amplio dispositivo de seguridad que logró contener a los manifestantes a unos 800 metros de la embajada, mientras autobuses urbanos eran utilizados como obstáculos para impedir su avance.

Algunos participantes quemaron imágenes del líder bangladesí, Muhammad Yunus, y exhibieron pancartas con mensajes como «boicot a Bangladés», además de exigir una respuesta diplomática firme por parte de la India.

Las protestas se extendieron también a otras zonas del país, incluido el territorio de la Cachemira administrada por la India y Bombay, según informaron las autoridades.

Bangladés informó el lunes de al menos nueve detenidos en relación con el crimen y de la identificación de al menos 31 sospechosos relacionados con estos incidentes, identificados por grabaciones de vídeo de la policía.

El Gobierno indio ya había expresado el pasado viernes su preocupación por la seguridad de las minorías en Bangladés, tras conocerse la noticia, y aseguró que sigue de cerca la evolución de la situación en Daca, a la que acusa de no garantizar la seguridad en una nueva espiral de violencia.

La manifestación se produce en un contexto de creciente deterioro de las relaciones bilaterales y Bangladés suspendió en las últimas horas de forma temporal los servicios consulares y de visados en su embajada en Nueva Delhi y en Agartala, alegando motivos de seguridad.

La tensión se ve agravada por la inestabilidad interna en Bangladés a dos meses de las elecciones, convocadas para febrero, tras la muerte del líder estudiantil y aspirante a diputado Sharif Osman Hadi, un episodio que desató disturbios, ataques contra medios de comunicación y un repunte de la tensión entre las comunidades musulmana (mayoritaria en el país) e hindú. EFE

lgm/fpa

(foto) (vídeo)