Financiación militar de EEUU en escuelas suizas 24 de noviembre de 2018 - 15:46 Bajo el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se han destinado importantes sumas a proyectos de investigación en las Escuelas Politécnicas Federales de Suiza (Lausana y Zúrich), informó el diario ‘Luzerner Zeitung’. Casi 1,59 millones de francos para la EPFL de Lausana y casi 600 000 para la ETH de Zúrich desde 2016, de acuerdo con el periódico. Según el rotativo, el dinero proviene principalmente del Ejército de EE. UU. y del Pentágono. Las escuelas suizas declinaron proporcionar información específica al respecto, pero señalaron que la financiación también apoyaba la investigación “que no tiene necesariamente objetivos militares”. Por su parte, las autoridades estadounidenses afirmaron que la financiación está destinada simplemente a mantener la superioridad técnica de esas instituciones. Las reacciones de los sectores políticos en Suiza han sido variadas. En declaraciones a la televisión pública RTS, la diputada socialista Anita Fetz advirtió que “si los estadounidenses están poniendo dinero, es para sus propios intereses”. Isabelle Chevalley, del Partido Verde Liberal, por su parte, comentó: “No me sorprende en lo más mínimo que la EPFL reciba donativos privados, ya sea del ejército estadounidense o de cualquier otro lugar, porque con los recortes presupuestarios que tiene constantemente, se ve obligada a buscar financiación en el sector privado”. No se trata de algo nuevo, anotó la RTS: Estados Unidos ha financiado durante mucho tiempo proyectos de investigación en universidades suizas. Por ejemplo, las inversiones del Departamento de Salud en la financiación de la investigación para el tratamiento del cáncer.