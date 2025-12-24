Putin asegura que Rusia logra compaginar gasto en Defensa con obligaciones sociales

Moscú, 24 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que Rusia logra compaginar los gastos en Defensa con sus obligaciones sociales y el desarrollo de proyectos nacionales.

«La situación de las finanzas públicas nos permite cubrir plenamente los gastos de defensa y seguridad, a la vez que aceleramos el ritmo de desarrollo en áreas clave en el marco de nuevos proyectos nacionales», declaró el jefe del Kremlin en una reunión con miembros del Gobierno ruso.

Putin insistió en que Rusia y su economía se están desarrollando con éxito «a pesar de todos los desafíos».

Agregó que los indicadores macroeconómicos clave se mantienen estables, mientras «la estructura de la economía nacional está cambiando gradualmente hacia industrias de alto valor añadido».

«La inflación está disminuyendo y el desempleo se encuentra a nivel históricamente más bajo», aseguró.

La semana pasada, durante su gran rueda de prensa de fin de año, el líder ruso admitió que la economía del país crecerá solo el 1 % en 2025.

«El crecimiento del PIB (en 2025) es del 1 %», aseveró y añadió que «si analizamos los últimos tres años, el crecimiento total fue de un 9,7 %».

Añadió que «durante ese tiempo el crecimiento de la economía en la zona euro fue de un 3,1 %».

Putin señaló que la ralentización de la economía rusa «es una acción consciente del Gobierno, el Banco Central de Rusia, y sobre todo de la dirigencia del Estado ruso, vinculada con el control de la inflación».

El mandatario ruso, que no aludió al gasto militar del año que concluye, aseveró que el «déficit del presupuesto federal es de 2,6 %» y pronosticó que este indicador se reducirá al 1,6 % en 2026.

Además, Defensa reconoció la semana pasada que el Estado ruso gastó unos 140.000 millones de dólares en la campaña militar en Ucrania en 2025, un 5,1 % del presupuesto federal.EFE

