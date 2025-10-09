Putin promete a Aliyev pagar compensaciones por el siniestro del avión azerbaiyano

Moscú, 9 oct (EFE).- El presidente del Rusia, Vladímir Putin, prometió hoy a homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, que Moscú pagará las compensaciones que se requieran por el siniestro del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por misiles en el espacio aéreo ruso.

«Por supuesto, todo lo que se requiera en tales casos, en casos tan trágicos, será hecho por la parte rusa en términos de compensaciones», dijo Putin a Aliyev en una reunión bilateral en Dusambé, cuyo comienzo fue transmitido por la televisión estatal rusa. EFE

