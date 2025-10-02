Putin responde a Trump que Rusia no es un «tigre de papel» y enumera logros en el frente
Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Rusia no es un «tigre de papel», ya que avanza en toda la línea del frente pese a la ayuda de países de la OTAN a Ucrania.
«Todos estos años Rusia combate no con las Fuerzas Armadas, sino prácticamente con todos los países de la OTAN», dijo el jefe del Kremlin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro). EFE
