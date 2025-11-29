Ralph Gonsalves liderará «con dignidad» la oposición tras 24 años gobernando San Vicente

3 minutos

Castries, 29 nov (EFE).- El veterano político Ralph Gonsalves, quien fue primer ministro de San Vicente y las Granadinas durante 24 años, aseguró este sábado que liderará «con dignidad» la oposición, tras la aplastante derrota sufrida por su partido en las elecciones de hace dos días.

El Partido de la Unidad Laborista (ULP, en inglés) logró un solo escaño frente a los 14 obtenidos por su rival Nuevo Partido Democrático (NDP), cuyo líder, el abogado Godwin Friday, ya ha jurado como primer ministro.

En un discurso, Gonsalves reconoció la derrota en los comicios, en los que buscaba un sexto mandato consecutivo, pero no felicitó a Friday, diciendo que «en este punto álgido del NDP, el triunfalismo es el momento del inicio de su declive».

«El desmoronamiento suele comenzar imperceptiblemente y luego se convierte en una oleada de confusión (…) En nuestro mundo en constante cambio, el reloj de su desaparición ya está en marcha», subrayó.

Gonsalves, de 79 años y el primer ministro más longevo del Caribe, es el único candidato del ULP que logró en los comicios un escaño en el Parlamento.

«Con dignidad, deber y amor, asumiré el papel de líder de la oposición hasta que circunstancias propicias determinen lo contrario», afirmó.

El ahora diputado, que fue reelegido por octava vez consecutiva para el distrito de North Central Windward, escaño que ha ocupado desde 1994, fue líder de la oposición de 1998 a 2001, por lo que indicó que ya ha recorrido «ese camino antes».

«No me quedan vanidades personales ni demonios que vencer. Acepto, tras una profunda reflexión, que he sido apartado y bendecido para un momento como este», aseveró.

«Claramente, dada la amplia mayoría del nuevo régimen en el Parlamento, la oposición se verá sistemáticamente superada en las votaciones, pero el pueblo de San Vicente y las Granadinas nos juzgará por la calidad de nuestro trabajo, que les aseguro será del más alto nivel», agregó.

Según Gonsalves, el ULP está «muy vivo» pese a su derrota y debe explicar a sus simpatizantes que este retroceso político «es temporal y debe transformarse en un avance permanente».

Por su parte, Friday prometió «cambios importantes y transformadores» tras jurar como el quinto primer ministro de San Vicente y las Granadinas desde que el país alcanzó la independencia en 1979.

«Es mi deber hacer todo lo posible para mejorar el nivel de vida, las esperanzas y las expectativas de nuestro pueblo, para que todos puedan soñar y aspirar a una vida mejor en este país», declaró Friday, quien adelantó que el nuevo gabinete será anunciado la próxima semana.

San Vicente y las Granadinas, una treintena de islas situadas en las Antillas Menores, fue colonia británica hasta 1979 y es parte de la Mancomunidad de Naciones y de la Comunidad del Caribe (Caricom). EFE

es-mv/jlp