Rancho Izaguirre y el asesinato del alcalde Manzo marcaron el 2025 de Claudia Sheinbaum

Juan Manuel Ramírez

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- El hallazgo a inicios de marzo del rancho Izaguirre, un presunto «campo de exterminio» del narcotráfico, y el asesinato en noviembre del alcalde Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, marcaron el 2025, el primer año completo de la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se inició el 1 de octubre de 2024.

A esos casos se unieron las crisis de violencia en los estados de Sinaloa (noroeste) y Chiapas (sureste) además del aumento del delito de extorsión en ciertas regiones del país y los robos en transporte en carreteras.

Para la especialista en seguridad pública, Eunice Rendón, los casos del rancho Izaguirre y el asesinato de Carlos Manzo “han sido los más vistosos” del primer año del gobierno de Sheinbaum, pero auguró que habrá más durante su administración los cuáles habrá que ir atendiendo.

El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto «campo de exterminio» del narcotráfico tras hallar en un predio cientos de pares de zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, un caso que recrudeció la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120.000 personas no localizadas desde que hay registro en la década de 1960.

Tras las primeras investigaciones el polémico extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero confirmó que el rancho era «un campo de adiestramiento» perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero remarcó que «no había evidencias» de que el lugar fuera utilizado como un crematorio clandestino.

«El tema de Rancho Izaguirre fue muy visible en su momento y la gravedad del caso es ver estas formas de reclutamiento, de estas poblaciones a las que reclutan, estas maneras y métodos más sanguinarios», apuntó Rendón.

Mientras que el asesinato de Manzo ocurrió tras un evento público el 1 de noviembre, Día de Muertos, provocando una fuerte indignación en Michoacán, donde hubo protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, y en todo el país.

Tras el asesinato el 9 de noviembre, el Gobierno de México presentó el ‘Plan Michoacán por la paz y la justicia’ que aumentó el número de agentes de las Fuerzas de Seguridad en el estado hasta los 10.500 agentes para combatir a la delincuencia en una región donde operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Otras crisis

La especialista también mencionó otras crisis como la del estado de Sinaloa donde continúa la pugna entre los cárteles, tras la detención del ‘Mayo’ Zambada en EEUU, por lo que el estado “no deja de ser un foco rojo».

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos, ha causado más de 2.200 muertos en Sinaloa y más 2.500 desapariciones forzadas.

Rendón explicó que también en el sur del país está el caso de Chiapas, que sufre una escalada de violencia e inseguridad por la disputa entre grupos del narcotráfico de la región y, según organizaciones y activistas, en la frontera con Guatemala tiene protagonismo el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como del autodenominado Cartel de Chiapas y Guatemala, quienes se disputan el territorio para delitos como el tráfico de drogas, de personas y la extorsión.

«Siento que ahí va medio mejorando luego de que se deterioró muchísimo con el gobernador anterior”, dijo la experta y aseguró que el actual gobernador, Eduardo Ramírez, ha impulsado “sacar adelante el estado”.

También señaló los robos en el transporte carretero y la extorsión como puntos rojos, aunque en este última, explicó, Sheinbaum ya lanzó una estrategia, una ley «y veremos qué pasa en los siguientes meses, a ver si surte efecto».

El trabajo de García Harfuch y el factor EE.UU.

Rendón, exfuncionaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno mexicano, consideró que el trabajo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha destacado aunque uno de sus temas pendientes es la consolidación de la Guardia Nacional.

Dijo que la colaboración con Estados Unidos «en este momento tan álgido, ha sido bien coordinada” por el secretario y consideró que ha sido «conveniente» en cierta forma para la presidenta Sheinbaum y para García Harfuch que el presidente Donald Trump presione «para poder justificar ciertos cambios y ciertas acciones en la estrategia de seguridad».

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EE.UU, que, a su juicio, es producido principalmente por los carteles mexicanos con productos chinos y ha presionado con imponer aranceles a México. EFE

