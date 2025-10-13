Regresan a Israel los últimos 20 rehenes vivos de Gaza

Los últimos rehenes vivos en manos de Hamás regresaron este lunes a Israel tras más de dos años de cautiverio en la Francia de Gaza, en virtud del acuerdo de tregua auspiciado por Donald Trump.

En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense celebró el alto al fuego como un «triunfo increíble» que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, sino «el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio».

«Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa», escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores tras anunciarse la liberación de los últimos rehenes israelíes con vida, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Su liberación fue recibida con gritos de júbilo y lágrimas de emoción en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, donde se reunieron miles de personas.

También hubo vítores y abrazos en Ramala, en Cisjordania ocupada, cuando llegaron los primeros autobuses con los prisioneros palestinos liberados, como estipula el acuerdo de tregua. En la Franja de Gaza se congregaron también multitudes para recibir a los detenidos canjeados.

La primera fase del pacto de cese el fuego entre Israel y Hamás preveía el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza – 20 vivos y 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia de Donald Trump y otros líderes mundiales.

Trump recibió una ovación de varios minutos en la Knéset, el Parlamento israelí, durante una breve visita al país antes de viajar a Egipto.

Se acabó «la larga y dolorosa pesadilla» para israelíes y palestinos, declaró el mandatario estadounidense, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

– «La guerra terminó» –

En Tel Aviv, Ronny Edry, un profesor de 54 años, dijo que era «un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años». Pero también mencionó «la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra» del lado israelí.

Del lado palestino, el Ministerio de Salud de Gaza, anunció el lunes un balance de 67.869 personas muertas en la ofensiva lanzado por Israel en Gaza en respuesta al ataque de octubre de 2023.

Un primer grupo de siete rehenes vivos fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja por la mañana, y después otro de 13. El movimiento islamista palestino Hamás también debe entregar los cuerpos de 28 rehenes fallecidos.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que lleva años luchando para la liberación de sus allegados, dijo haberse enterado de que Hamás solo entregaría el lunes los cuerpos de cuatro cautivos fallecidos. «Esto representa un incumplimiento flagrante del acuerdo por parte de Hamás», denunciaron.

En Ramala, cientas de personas, algunos con una kufiya en el cuello — el tradicional pañuelo palestino –, aclamaron a los presos liberados.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump insistió en que «la guerra (en Gaza) terminó».

«La guerra terminó, ¿de acuerdo? ¿Lo entienden?», enfatizó a los periodistas.

Netanyahu, por su parte, sostuvo que Israel logró «enormes victorias» en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió de que «la lucha no ha terminado».

– Cumbre sobre Gaza –

Después de Israel, Trump se trasladará a Sharm el Sheij para presidir junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, una cumbre sobre Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Ni Netanyahu ni Hamás estarán presentes. El presidente palestino, Mahmud Abás, sí asistirá al encuentro.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de tregua deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por los mediadores «Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía».

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la Franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.

El plan señala que el gobierno será confiado a «un comité palestino tecnocrático y apolítico» bajo «la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición» dirigido por Trump.

En Gaza, miles de palestinos desplazados emprendieron en los últimos días el regreso a casa, en medio de un paisaje de ruinas.

Algunos camiones con ayuda humanitaria entraron al territorio, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron saqueos por personas hambrientas.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

