República Dominicana recibe la Presidencia temporal del Consejo de Salud de Centroamérica

Santo Domingo, 12 dic (EFE).- La República Dominicana recibió este jueves la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca) para el período de enero a junio de 2026, informó este viernes el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.

«Asumimos nuestra Presidencia Pro-Témpore con el firme compromiso de impulsar la agenda regional de salud, en coherencia con las prioridades del SICA y del Plan Estratégico, potenciando el trabajo conjunto con las instancias técnicas y operativas para avanzar en los temas prioritarios regionales», declaró el ministro de Salud de República Dominicana, Víctor Atallah, en el acto.

El ministro señaló que su gestión «estará alineada con las prioridades del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y con el Plan Estratégico Regional, enfocándose en el trabajo conjunto con las instancias técnicas y operativas del Comisca».

Entre las principales líneas de acción de la Presidencia Pro Tempore dominicana se destacan: la actualización de la estrategia regional de gestión de riesgos y emergencias, el fortalecimiento de los recursos humanos en salud, el avance en la armonización regulatoria de medicamentos y tecnologías sanitarias.

Asimismo, desde la presidencia dominicana del Comisca se impulsará una agenda regional de salud mental, la actualización de la estrategia para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo las enfermedades renales, así como la promoción de estilos de vida saludables.

La Presidencia Pro Tempore es un rol rotativo dentro del Comisca, mediante el cual cada país miembro asume de forma temporal la conducción de la agenda regional.

La reunión, que se celebró en Panamá este miércoles y jueves, contó con la participación presencial de los siete Estados miembros del SICA, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Es la cuarta vez que la República Dominicana preside el Comisca. EFE

