Retorno gradual del servicio eléctrico al oeste de Cuba tras apagón

La electricidad comenzó a regresar gradualmente este miércoles al oeste de Cuba, principalmente a La Habana, luego de una avería en la red eléctrica que dejó a oscuras a millones de usuarios en esa región de la isla, que hace dos años sufre apagones recurrentes.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó al mediodía de que «se restablecerá el servicio paulatinamente según lo permita la capacidad de generación», precisó la empresa en X.

En La Habana, un 40% de sus 1,7 millones de habitantes, habían recuperado el servicio, señaló la compañía eléctrica de la capital, que al amanecer anunció «una desconexión del Sistema Electroenergético nacional de la parte occidental» del país.

Las autoridades indicaron que el corte se produjo a las 05H00 locales en una línea de transmisión entre dos centrales eléctricas, lo que provocó una «sobrecarga» en una parte de la red.

Los trabajadores de la compañía nacional de electricidad, «que no descansan entre las complejidades diarias que nos impone el bloqueo, y la recuperación del huracán Melissa, ya están resolviendo el problema», afirmó el presidente, Miguel Díaz-Canel, en referencia al embargo comercial y financiero de Estados Unidos.

El gobierno afirma que el embargo, vigente desde 1962, le impide reparar su red eléctrica .Pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.

Las ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, se rompen regularmente o su actividad debe ser interrumpida por semanas para mantenimiento. La falta de combustible contribuye a los apagones.

Cuba enfrenta desde hace cinco años una severa crisis económica, marcada por una falta de divisas que ha erosionado numerosos servicios básicos. Además de los recurrentes apagones, los cubanos encaran una fuerte inflación y la escasez de todo tipo de bienes.

En tanto, el huracán Melissa golpeó el este de la isla el 29 de octubre con ráfagas de 195 km/h. Aunque no hubo víctimas mortales, causó daños materiales considerables.

– «Cuándo terminará» –

Cuba, con 9,7 millones de habitantes, ha sufrido cinco apagones generales desde fines de 2024, algunos que han durado varios días.

Los habitantes padecen cortes diarios, a veces de más de 20 horas seguidas.

«Los dos somos jubilados, así que imagine cuán difícil puede ser esta situación para nosotros. No se sabe cuándo va a haber agua, cuándo va a haber luz, cuándo va a haber algo que usted pueda comprar», dijo Estela Morales, 78 años, cuando iba a un mercado en La Habana junto a su esposo.

«Es muy difícil y no sé cuándo terminará esto, incluso si lleguemos a verlo», agregó la mujer, en momentos que el país lucha además con una crisis sanitaria y social.

Hasta ahora la instalación de 30 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, no ha ayudado a disminuir los cortes.

El lunes, en la hora pico, el 59% de los habitantes de Cuba estaba sin electricidad, según las autoridades.

El gobierno informó el martes que Vietnam, otro fuerte aliado de Cuba en Asia, había donado al país otros cuatro parques solares.

El país además sufre el deterioro de los servicios de salud. Las autoridades informaron el lunes que 33 personas, entre ellos 21 niños y adolescentes, han muerto a causa del dengue y una epidemia de chikungunya, dos enfermedades transmitidas por mosquitos

Esta última está fuera de control debido a los montones de basura acumulados en las calles y al agua estancada almacenada en tanques y otros recipientes en las viviendas para hacer frente a la escasez de agua corriente, que este año ha afectado a hasta tres millones de cubanos.

