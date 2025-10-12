Reunión con Trump y actos oficiales, la agenda oficial de Milei en su viaje a Washington

2 minutos

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, emprenderá este lunes un viaje oficial a Washington, Estados Unidos, donde mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo, Donald Trump, en la Casa Blanca, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales, y contará con diversas actividades oficiales, según informó la Presidencia de la Nación.

Milei partirá este lunes de Buenos Aires a las 15:00 hora local (18:00 GMT) en un vuelo especial con destino a la capital estadounidense, donde tiene previsto arribar a las 23:00 hora local (02:00 GMT del martes).

A su llegada, se trasladará directamente a la Blair House, la residencia oficial estadounidense destinada a jefes de Estado y dignatarios extranjeros, donde arribará a la 01:50 hora local (04:50 GMT).

La jornada del martes comenzará con su llegada a la Casa Blanca a las 12:00 hora local (15:00 GMT), donde será recibido por el presidente Trump. Tras el saludo protocolar y la firma del libro de honor, ambos mandatarios mantendrán una reunión privada.

Posteriormente, a las 12:45 hora local (15:45 GMT), se celebrará un almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, del que participarán miembros de ambas delegaciones. Finalizado el encuentro, a las 13:45 hora local (16:45 GMT), Trump despedirá formalmente a Milei.

Durante la tarde, el jefe de Estado argentino tiene prevista su participación, a las 17:00 hora local(20:00 GMT), en una ceremonia de homenaje al activista conservador asesinado Charlie Kirk, aunque esta actividad aún no ha sido confirmada oficialmente.

También está contemplada, en horario a confirmar, la firma del libro de visitas de la Blair House y una fotografía con el personal de la residencia.

El regreso a Argentina está programado para las 22:00 del martes (01:00 GMT del miércoles), en un vuelo especial. Milei arribará a la ciudad de Buenos Aires el miércoles 15 de octubre a las 8:00 hora local (11:00 GMT).

EFE

