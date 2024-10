Ringo Starr presenta ‘Time on my Hands’ el primer sencillo de un disco totalmente country

Los Ángeles (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Ringo Starr regresa a la música country con ‘Time on my Hands’, el primer sencillo de ‘Look up’, un disco totalmente country que realizó en colaboración con el músico y productor estadounidense T-Bone Burnett.

Starr regresa con este álbum a la música country, un género que influenció su carrera desde joven y que ya había explorado primero junto a The Beatles, con temas como ‘Act Naturally’ o ‘Don’t Pass Me By’, y más tarde como solista en el disco ‘Beaucoups of Blues’ (1970).

«Yo estaba haciendo EPs de música pop y de pronto (Burnett) me mandó la canción de country más bella que había escuchado en años», aseguró el exbeatle en una presentación anticipada del disco en Los Ángeles en la que estuvo presente EFE.

El tema era ‘Come Back’, una de las once canciones que conforman el disco producido por Burnett y que cuenta con colaboraciones con Molly Tuttle, Billy Swan, Billy Strings o Alison Krauss.

«Creo que Ringo nunca había sonado tan bien como en este disco, tiene 84 años y todo sigue mejorando», dijo Burnett en el mismo encuentro, en el que también le llamó «el más simpático de todos los Beatles».

El músico británico interpreta y toca la batería en todas las canciones del álbum, que está programado que salga a la luz en su totalidad el 10 de enero de 2025.

Con temas que hablan de esperanza, desamor y amor, Starr se adentra en sonidos de country tradicional, folk y rock and roll, que recuerdan su época junto a The Beatles.

En abril lanzó ‘Crooked Boy’, un EP con cuatro canciones escritas y producidas por Linda Perry en el que pudo explorar sentimientos como la tristeza y la felicidad.

Starr tiene previsto tocar en vivo los temas de su último disco en Nashville, Tennessee, cuando actúe en el Ryman Auditorium el 14 y 15 de enero de 2025. EFE

