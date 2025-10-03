The Swiss voice in the world since 1935
River derrota a Racing y avanza a las semifinales de la Copa Argentina

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- River Plate venció este jueves por 1-0 a Racing Club y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza.

El estadio Gigante de Arroyito, colmado en las gradas con más de 45.000 espectadores, quedó enmudecido con el gol de Maximiliano Salas, quien llegó al equipo Millonario procedente del mismo Racing.

En un partido intenso, que la Academia terminó con diez jugadores por la expulsión de su máxima figura, el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez, River cortó una serie de cuatro derrotas y puso proa hacia el título que ya conquistó en tres oportunidades.

Racing, clasificado para las semifinales de Copa Libertadores contra Flamengo, hoy no pudo imponer su juego ante un River, que golpeó de entrada y ahora tendrá dos frentes: la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

En la otra semifinal de esta XV edición de la Copa Argentina, Argentinos Juniors chocará contra Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Lanús (1-0) y Newell’s Old Boys (3-1).

La Copa Argentina tiene en sus ediciones anteriores cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020), River Plate (2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019), Rosario Central (2017-2018), Central Córdoba (2024), Arsenal (2012-2013), Estudiantes de La Plata (2023), Huracán (2013-2014) y Patronato de Paraná (2022). EFE

