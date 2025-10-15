Rod Stewart enciende Santo Domingo en su gira de despedida

Santo Domingo, 14 oct (EFE).- El legendario cantante y compositor británico Rod Stewart, de 80 años, ofreció este martes una noche de energía y nostálgica y, con su estilo único, encendió el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico de Santo Domingo, como parte de su aclamada gira mundial de despedida «One Last Time».

El inconfundible sonido de las gaitas y el clamor de sus fans, anunciaron la entrada de Stewart al escenario y de inmediato la euforia se apoderó del lugar.

La leyenda inglesa, con su clásico peinado y vestido con chaqueta y pantalones estilo animal print, al igual que sus seis coristas, se acercó rápidamente al micrófono y sin más preámbulos comenzó su tan esperada actuación cantando «Infatuation».

En los primeros momentos del concierto, su clásico «Forever Young», fue el tema que generó mayor entusiasmo entre los asistentes, donde el público se levantó de sus sillas para acompañar al artista en su nostálgico éxito. Casi al final del icónico tema, sus coristas aportaron unos espectaculares sonidos de violines y arpa, mientras otras bailaban al ritmo celta.

Durante una hora y media, Stewart interpretó sus mayores éxitos, siempre sosteniendo un pañuelo blanco en su mano, para secarse constantemente el sudor, mientras la noche caribeña de Santo Domingo marcaba 26 grados de temperatura.

Cerca de cuatro mil personas disfrutaron de un concierto que se sintió íntimo, donde Stewart interpretó una veintena de sus mas grandes éxitos.

En la que fue su segunda y anunciada última presentación en el país caribeño, el ícono del rock dejó un recuerdo imborrable entre sus fanáticos, donde demostró la energía y el carisma que lo han convertido en una de las voces más emblemáticas del género.

Este evento forma parte de las últimas giras internacionales de Stewart, quien se despide de los grandes escenarios tras seis décadas de una exitosa trayectoria musical.

El cantante lanzó en 2024 su álbum de estudio número 33, Swing Fever, en colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). Recorrió Asia y Europa antes de concluir su histórica residencia en Las Vega, Rod Stewart: The Hits.

Durante este 2025, Rod stewart regresó al The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio, con The Encore Shows, que incluye sus mayores éxitos, temas menos conocidos, así como nuevos elementos de producción, agregó.

Rod Stewart pertenece al Paseo de la Fama del Rock & Roll estadounidense y fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2016. EFE

