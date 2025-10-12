Rosario Central sorprende a Vélez a domicilio y logra un triunfo sobre el final

1 minuto

Buenos Aires, 11 oct (EFE).- Rosario Central derrotó este sábado por 1-2 a Vélez Sarsfield con un penalti sobre el final convertido por Ignacio Malcorra, que le permite al club rosarino escalar a la tercera posición del Grupo B del Torneo Clausura argentino.

Con otra actuación estelar de Ángel Di María y en una noche marcada por el recuerdo de Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles pasado y vinculado emocionalmente con ambos equipos, el Canalla sumó su segunda victoria en fila y sigue siendo el único invicto del certamen.

Tras este triunfo, Rosario Central suma 21 puntos, para quedar a dos del líder Deportivo Riestra -que este lunes visitará a Platense- y a uno de su vencido que se mantiene segundo.

En otros resultados de este sábado, Estudiantes rescató un punto con un empate sobre la hora 1-1 ante Belgrano en Córdoba, Racing Club goleó por 1-3 a Banfield y Talleres obtuvo algo de aire al vencer por 1-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esta decimosegunda jornada comenzó el viernes con la victoria por 0-1 de San Martín de San Juan ante San Lorenzo, el triunfo de Defensa y Justicia por 1-0 contra Argentinos Juniors, el 3-1 de Central Córdoba ante Unión de Santa Fe y el empate 1-1 de Newell’s Old Boys con Tigre.

Este domingo se disputarán cinco encuentros, con dos destacados: River-Sarmiento e Independiente-Lanús, mientras que fue postergado el Barracas Central-Boca Juniors, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, vigente entrenador del Xeneize. EFE

fca/car