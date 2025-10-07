Rumanía cierra 1.000 escuelas y pone la capital en alerta roja ante las fuertes lluvias

2 minutos

(Actualiza con nuevo número de escuelas cerradas y declaraciones del alcalde de Bucarest)

Bucarest, 7 oct (EFE).- Más de 1.000 escuelas quedarán cerradas mañana, miércoles, en Bucarest, capital de Rumanía, y en los cinco condados más afectados por las fuertes lluvias, y que han llevado este martes a las autoridades a decretar la alerta roja en varias regiones.

La alerta, que entra en vigor hoy a las 21.00h, hora local, afecta a la capital y a los condados de Constanta, Calarasi, Ialomita, Giurgiu e Ilfov, en el sureste del país.

Se espera que en un periodo de 24 horas las precipitaciones equivalgan a las de todo un mes, con hasta 140 litros por metro cuadrado.

Al inicial anuncio de cierre de todos los centros de enseñanza primaria y secundaria por parte de las autoridades de Constanta e Ialomita, se han sumado luego el de los otros tres condados y de la capital.

Algunas universidades han anunciado que las clases se harán a través de plataformas en línea.

En Constanta se han instalado sacos terreros en zonas bajas para evitar posibles inundaciones.

El alcalde interino de Bucarest, Stelian Bujduveanu, ha dicho que lo más importante es que no haya desplazamientos para recoger a los niños en los colegios mientras dure la alerta roja.

Además, el Ayuntamiento está tomando medidas para evitar que el alcantarillado colapse y para mantener funcionando el transporte público.

Al mismo tiempo, la Inspección General de Situaciones de Emergencia ordenó el despliegue de personal y equipos de intervención en los condados afectados y envió una serie de recomendaciones a la población.

Las autoridades piden que se pospongan las actividades al aire libre; cerrar todas las ventanas y asegurar los objetos externos para evitar posibles accidentes; y evitar zonas con árboles, postes, vallas publicitarias u otras estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

Además, la IGSU recomienda no tener a los perros atados con cadenas e identificar los terrenos más elevados donde reubicar de forma temporal a los animales de granja.EFE

asp-as/icn