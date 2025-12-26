Rusia aborta atentado contra militar ruso en la región de Stávropol

2 minutos

Moscú, 26 dic (EFE).- Las autoridades rusas detuvieron hoy a una mujer en la región de Stávropol, en el Cáucaso norte, que intentó colocar una bomba en un automóvil aparcado cerca de una unidad militar por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

La ciudadana rusa, de 18 años de edad, recibió de la inteligencia ucraniana un artefacto explosivo artesanal de 400 gramos de trinitrotolueno y «fue detenida in fraganti por los agentes del FSB cuando intentaba llevar a cabo el atentado criminal», señaló la dependencia.

El FSB indicó que la joven «cayó en diciembre pasado bajo la influencia de estafadores telefónicos, que la convencieron para cometer el atentado terrorista con falsas amenazas de persecución penal».

El Comité de Instrucción de la región de Stávropol incoó en su contra causas penales por intento de atentado terrorista, confección y almacenamiento ilegales de sustancias y dispositivos explosivos.

El lunes pasado el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, y dos días después, dos policías de tránsito fallecieron tras la explosión de una bomba activada por un kamikaze.

Aunque hasta ahora los investigadores rusos no han dado detalles de ambos sucesos, en las redes sociales se baraja la versión de que los perpetradores de ambos ataques podrían ser personas presionadas por estafadores.

El número de estafas telefónicas en Rusia se ha disparado en los últimos años; según datos de Interior, solo en 2024 más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea, con daños que ascendieron a los 200.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares).

En muchos casos los estafadores no se limitan a apropiarse del dinero de sus víctimas, sino que posteriormente se presentan como agentes del orden y les acusan de financiar al Ejército ucraniano y les convencen de perpetrar atentados para eludir una condena.

Las autoridades rusas han advertido que esta situación no libra de culpa a las personas que han cometido delitos tras haber sido víctimas de estas estafas.

Con el fin de frenar el número de estafas telefónicas, las autoridades rusas habilitaron la posibilidad del ‘autobloqueo’ de solicitudes de créditos en el portal de trámites digitales Gosuslugui, una opción a la que ya se han acogido varios millones de rusos. EFE

