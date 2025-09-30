The Swiss voice in the world since 1935
Rusia activará las alertas de emergencia a lo largo de todo el país como ensayo

Moscú, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Emergencias de Rusia anunció que mañana, 1 de octubre, sonarán las alarmas de alerta pública a lo largo de todo el país como ensayo.

«Se realizará una prueba programada a gran escala de sistemas de alerta pública en las regiones de Rusia. El sistema está diseñado para alertar rápidamente a la población en caso de amenaza o emergencia, ya sea natural o provocada por el hombre», reza la nota publicada en la web del ministerio.

Además de activar las sirenas y altavoces en todas las regiones de Rusia, se emitirá la alerta en los canales públicos de televisión y radio, donde también se compartirá información acerca de lo sucedido.

El órgano estatal pide a la ciudadanía mantener la calma.

«Al escuchar el sonido de una sirena, debe mantener la calma y no entrar en pánico, encender el televisor – cualquier canal público o la radio y escuchar el mensaje informativo», alertan.

Según adelantan las autoridades rusas, las pruebas se harán repetidas veces «para garantizar el funcionamiento de todos los elementos del sistema de alerta pública».

Esto permitirá mejorar la preparación de los servicios de emergencia para responder ante posibles emergencias, añaden.

La anterior prueba se realizó en marzo de este año.EFE

