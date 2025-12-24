Rusia derriba 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas

1 minuto

Moscú, 24 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 172 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche las fuerzas de defensa antiaérea aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de Telegram.

La región más afectada fue la de Briansk, donde fueron derribados 110 drones, seguida de Bélgorod, donde fueron aniquilados 20.

En esta región fronteriza la víspera murió un civil y otros tres -incluyendo a un menor de edad- resultaron heridos a consecuencia de drones ucranianos, que atacan a diario Bélgorod con cuadracópteros y otros drones ligeros y de menor alcance y que no suelen incluirse en los partes de Defensa.

En la región de Kaluga fueron derribados 20 drones, otros 14 en Kaluga y 12 en Tula, seguidas de la región de Oriol (6).

La región de Moscú repelió el ataque de cuatro drones, incluyendo dos que se dirigían a la capital rusa.

En la región de Lípetsk fueron derribados tres drones, y en Volgogrado, Kursk y Smolensk, las defensas antiaéreas neutralizaron un dron en cada una.

Debido a la amenaza aérea se decretaron los cierres o restricciones temporales de los aeropuertos de Orsk, Ufá, Oremburgo, Yaroslavl, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod, y los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo. EFE

