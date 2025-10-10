Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre dos de sus regiones y el mar Negro

1 minuto

Moscú, 10 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche y esta mañana 32 drones de ala fija sobre dos regiones del país y las aguas del mar Negro, que baña la anexionado península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.

Según el primer parte castrense de la jornada, durante la noche fueron abatidos 23 drones, de los cuales diez fueron destruidos sobre la región de Bélgorod; diez, sobre el mar Negro, y tres, sobre la región de Briansk.

Ya por la mañana, entre las 07:00 y 08.00 hora local (GMT+3), las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron otros nueve drones sobre el mar Negro, señaló Defensa en un segundo comunicado.

En los últimos días Rusia y Ucrania han intercambiado ataques contra infraestructuras energéticas, alcanzando los bombardeo rusos prácticamente todo el territorio ucraniano.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ordenado incrementar las capacidades del país para golpear al enemigo a larga distancia. EFE

