Rusia derriba 40 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

1 minuto

Moscú, 14 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 40 drones de ala fija sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en las regiones de Bélgorod y Vorónezh -ambas limítrofes con Ucrania-, donde fueron interceptados y destruidos 17 y 12 drones, respectivamente.

Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron dos aparatos no tripulados sobre Crimea y otros tres sobre el mar Negro, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.

Los demás drones ucranianos derribados anoche fueron destruidos sobre las regiones de Nizhni Nóvgorod (3), Tambov (2) y Kursk (1).

Debido al ataque con drones el aeropuerto de Nizhni Nóvogord, capital de la región homónima, suspendió sus operaciones durante varias horas para garantizar la seguridad de los vuelos. EFE

