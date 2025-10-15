Rusia derriba 59 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 15 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 59 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.

Según el parte castrense, 39 de los aparatos no tripulados derribados anoche fueron destruidos sobre las cinco regiones fronterizas con Ucrania.

Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron cuatro drones sobre Crimea y otros tres sobre el mar Negro, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.

Además, según el mando militar ruso, doce drones fueron interceptados y destruidos sobre la región de Volgogrado y uno sobre la de Oriol, ambas entidades sin frontera con Ucrania.

Debido al ataque con drones, los aeropuertos de las ciudades de Volgogrado, Nizhni Nóvogord, Nizhnikamsk y Ufá suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. EFE

