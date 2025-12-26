Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov

1 minuto

Moscú, 26 dic (EFE).- Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 77 drones de ala fija sobre siete regiones de Rusia y los mares Negro y Azov, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 77 drones ucranianos de ala fina», señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Las regiones más afectadas por los ataques fueron Volgogrado (34) y Rostov (23).

También fueron derribados drones sobre las regiones de Kaluga, Moscú, Bélgorod y Voronezh.

Sobre el mar Negro fueron neutralizados tres artefactos aéreos y otro sobre el mar de Azov.

Este jueves Rusia derribó 141 drones, 62 de los cuales atacaron la región fronteriza de Briansk.

Ucrania lanza a diario ataques de drones que pretenden dañar la producción de hidrocarburos en Rusia y el abastecimiento de las fuerzas que participan en la campaña militar. EFE

mos/rml