Rusia derriba 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y Crimea

1 minuto

Moscú, 31 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 86 drones ucranianos sobre tres regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

«Los sistemas de defensa antiaérea activos interceptaron 86 drones ucranianos de ala fija», informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

La mayoría de drones fueron derribados sobrevolando el mar Negro (56).

El resto fueron destruidos en las regiones de Briansk (nueve), Lípetsk (ocho), Crimea (ocho) y Krasnodar (cinco).

En Krasnodar, a orillas del mar Negro, resultaron heridas dos personas.

«Dos personas resultaron heridas en un ataque con drones en Tuapse, además, cinco viviendas, uno de los atracaderos del puerto y infraestructura de la refinería de petróleo resultaron dañados», informaron las autoridades regionales a través de Telegram.

Los drones dañaron una tubería de gas de una zona residencial.

En cuanto a los heridos, fueron hospitalizados con lesiones que «no ponen en peligro su vida».EFE

mos/alf